Echange Macron-Maduro à la COP27: vers un réchauffement des relations France/Venezuela ?

Rencontre entre le président français, Emmanuel Macron, et Nicolas Maduro, dans les couloirs de la COP27 à Charm-el-Cheikh, lundi 7 novembre 2022. via REUTERS - MIRAFLORES PALACE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les présidents français Emmanuel Macron et vénézuélien Nicolas Maduro ont eu une brève et chaleureuse conversation ce lundi 8 novembre en marge de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Egypte. Une vidéo de cette rencontre a été diffusée par la présidence vénézuélienne. Cette rencontre est d'autant plus remarquée que la France ne reconnait toujours pas officiellement Nicolas Maduro comme président du Venezuela.