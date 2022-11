Elections de mi-mandat aux Etats-Unis, Jour J

Élections de mi-mandat aux États-Unis: les candidats Républicains anti-Trump, une espèce menacée

Il était risqué de prendre position contre Donald Trump lors de ces élections de mi-mandat pour les élus républicains. Figure anti-Trump, Liz Cheney a été balayée dès la primaire de son parti dans le Wyoming. Fille de l'ancien vice-président, Dick Cheney, Liz Cheney, qui fait partie de l'aile droite des Républicains, favorable à l'industrie des énergies fossiles du Wyoming, pro-armes et anti-avortement. Elle a soutenu les politiques de Donald Trump, jusqu'à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2020, et a pointé du doigt ses collègues soutenant la thèse de l’élection présidentielle volée.

Sur 10 élus républicains à la Chambre des représentants ayant voté la destitution de Donald Trump à la suite de cet assaut, seuls deux ont remporté la primaire de leur parti, David Valadao et Dan Newhouse. En Californie, dans le district de Central Valley, David Valadao a fait face durant cette primaire à deux opposants de son propre parti, dont un pro-Trump, rapporte le New York Times. Les démocrates semblent en position favorable pour remporter ce district. Plus au nord, à la frontière avec le Canada, dans le 4e district du Congrès de l’État de Washington, Dan Newhouse, affrontera le démocrate Doug White.

Parmi les dix élus républicains qui s’étaient prononcés pour la destitution de Donald Trump suite à l'assaut sur le Capitole, quatre avaient annoncé qu’ils quittaient le Congrès, constate le Washington Post.