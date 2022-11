Elections de mi-mandat aux États-Unis: protéger le droit à l’IVG était aussi l'un des enjeux

Les élections de mi-mandat aux États-Unis sont tout aussi décisives pour l'avenir politique de Joe Biden que celui de son rival Donald Trump. Mais dans cinq États - la Californie, le Vermont, le Kentucky, le Montana et le Michigan - des référendums sur le droit à l'avortement étaient aussi organisés alors que la question de l’IVG a aussi mobilisé de nombreux électeurs durant ces midterms.

Pas de vague rouge républicaine en vue au Congrès ni à la Chambre des représentants où les démocrates vont perdre leur majorité - mais en perdant moins de sièges que prévu - ni au Sénat où les démocrates semblent aussi limiter la casse. Mais la question du droit à l'avortement, qui est passée derrière l'inflation sur la fin de la campagne, pourrait finalement avoir remobilisé au moins une partie des électeurs et électrices démocrates, voire certains républicains.

On le voit notamment dans les réponses aux questions posées aux électeurs sur les bulletins de vote de cinq États, ces référendums sur l'accès à l'avortement. Dans les États traditionnellement bleus, démocrates, comme la Californie, le Vermont, les électeurs ont approuvé l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution de leur État. Même chose au Michigan, un État pivot, donc pas forcément acquis aux progressistes, où les Républicains avaient espéré refaire appliquer une loi des années 1930 qui interdit totalement l'avortement, sauf en cas de danger pour la vie de la mère. Là aussi, les électeurs se sont prononcés à 53% pour inscrire ce droit dans la Constitution.

Plus étonnant, des États traditionnellement rouges, conservateurs, le Montana, le Kentucky, ont rejeté, eux aussi, des mesures qui cette fois visaient à restreindre l'accès à l'IVG.

Au-delà de ces référendums, des personnalités ouvertement en faveur de la protection de l'IVG sont élues. Des gouverneurs dans le Wisconsin, le Michigan, des États importants. Le Planning familial américain s'en réjouit : c'est finalement tout le Midwest qui s'est prononcé de manière assez claire pour la protection de l'avortement. Un thème de campagne fort chez les démocrates. C'est peut-être ce qui a mobilisé leur base, notamment les femmes, lors de ces midterms, de manière plus importante que prévu.

La promesse de Joe Biden

Il faut rappeler que Joe Biden a fait la promesse, s’il conserve la majorité au Congrès, de faire voter une loi qui transcrirait l’acquis de l’ancienne jurisprudence Roe v. Wave de la Cour suprême, qui a été cassée par la Cour suprême en juin dernier. Cela qui reviendrait, pour faire simple, à légaliser sur tout le territoire le droit à l’IVG jusqu’au cinquième mois de grossesse, expliquait ce mercredi sur notre antenne Corentin Sellin, professeur agrégé de classes préparatoires au lycée Carnot de Dijon, chroniqueur sur les États-Unis pour Les Jours. Cependant, attention sur ce point, il y a beaucoup de dissensions au Sénat parmi les Démocrates sur le champ de ce droit à l’avortement.

L’arrêt Roe contre Wade, qu’est-ce que c’est ? C’est l’une des décisions les plus importantes de la Cour suprême américaine. Cette jurisprudence, datant de 1973, est celle qui reconnaît le droit à l’avortement au niveau fédéral, au nom du respect de la vie privée. Elle tient son nom de l’affaire opposant « Jane Roe », de son vrai nom Norma McCorvey, à l’avocat texan de la défense, Henry Wade. Enceinte pour la troisième fois à l’âge de 21 ans, la jeune Texane souhaite avorter, mais les lois de son État l’interdisent. Elle saisit donc la plus haute juridiction du pays, qui affirme alors que le 14e amendement de la Constitution protège le droit des femmes à disposer de leur corps. Depuis cette décision, de nombreux États cherchent à contourner cette jurisprudence à l’aide de nouvelles législations. S’ils ne peuvent pas directement interdire l’avortement, ils peuvent toutefois exiger le consentement du conjoint ou des parents, pour les mineurs. Ou encore réduire le délai durant lequel la mère peut recourir à l’avortement, comme c’est le cas au Texas aujourd’hui.

Pour les femmes, la liberté de disposer de leur corps

Les banlieues cossues d’Atlanta étaient pendant des décennies des bastions des républicains. Mais une partie des femmes jeunes et blanches ont donné leurs voix en 2020 à Joe Biden qui a remporté la Géorgie par 12 000 voix seulement. Raquel Harris qui vit à Sandy Springs a encore une fois donné son vote aux candidats démocrates : « J’ai des frissons quand je pense à ce qui est en jeu en ce moment, raconte-t-elle au micro de notre envoyée spéciale, Stefanie Schuler. Ma capacité en tant que femme de décider de mon propre corps est en jeu ici en Amérique. Nous vivons dans une ère effrayante. Nous avions obtenu le droit à l’avortement et on nous l’a repris. Cela suscite des émotions fortes en moi. J’ai l’impression que nous revenons 100 ans en arrière et ça me fait peur. Qui sera le prochain ? Les droits des homosexuels ? Nous sommes comme coincés au fond d’un terrier de lapin. On limite des libertés de la personne. »

Etats-Unis: la joie de ces femmes de Detroit, dans le Michigan, à l'annonce que le droit à l'IVG sera inscrit dans la Constitution de l'Etat, le 8 novembre 2022. REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Pour Raquel Harris, il est particulièrement ironique d’entendre les républicains qui passent leur temps à réclamer plus de liberté : « En nous enlevant nos libertés, c’est comme s’ils posaient leur pied sur notre nuque. C’est pourquoi je pense qu’il faudrait instaurer une limite d’âge pour nos représentants, que ce soit au Sénat ou à la présidence. Mais à terme, ces vieux politiques actuellement finiront par mourir. Les voix plus jeunes seront, je l’espère, plus progressistes et plus ouvertes à la diversité, au dialogue, que la vieille idéologie. »

