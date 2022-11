Elections de mi-mandat aux Etats-Unis: des résultats plus serrés qu'annoncé

Atlanta, Géorgie: des supportrices du candidat républicain au Sénat Herschel Walker, dans l'attente des résultats, le 9 novembre 2022. REUTERS - JONATHAN ERNST

La vague rouge n'a pour le moment pas lieu pour ces élections de mi-mandat américaines. Tous les bureaux de vote sont désormais fermés aux Etats-Unis et l'heure est au décompte des résultats qui s'annoncent plus équilibrés que ce qui pouvait être annoncé, entre démocrates et républicains.