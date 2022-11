À la Une: qui contrôlera le Sénat aux États-Unis ?

Publicité Lire la suite

La Géorgie va devoir organiser un second tour. Aucun candidat à la sénatoriale n’a atteint les 50% des voix nécessaires à son élection. Le contrôle de la Chambre haute se joue aussi en Arizona et au Nevada. Les deux États comptent toujours. Au Nevada, « les comtés de Clark et de Washoe traitent encore des dizaines de milliers de bulletins de vote par correspondance, qui pourraient faire basculer l’élection », écrit en une le Nevada Independent. Pour l’heure, le républicain Adam Laxalt devance la sénatrice Catherine Cortez Masto de deux points de pourcentage.

Si cette dernière revenait dans la course - et que les démocrates conservent leur avance en Arizona-, « le contrôle du Sénat par les démocrates serait assuré », indique le Las Vegas Review-Journal. « Quelle que soit l’issue des scrutins restants, les résultats mettent en évidence la division de la nation. (...) Dans le Nevada, de nombreuses courses sont au coude à coude, certaines (...) présentent des candidats séparés par moins de 100 voix. Qui a dit que votre vote ne comptait pas ? » lance le quotidien dans son édito.

Raclée pour les démocrates à New York

Contre toute attente, les démocrates essuient de lourdes défaites dans la course à la Chambre des représentants, dans l’État de New York, pourtant particulièrement progressiste. « Ils ont pris une raclée », résume Politico. « Les républicains ont gagné quatre sièges au Congrès de New York, le plus grand nombre de sièges de tous les États du pays », s’étonne le New York Times. Les républicains « ont fait des percées dans les banlieues de Long Island et de la vallée de l’Hudson, et même dans des poches de Brooklyn et du Queens, où le président Biden avait gagné haut la main ». Le journal explique ce succès par leur capacité à « canaliser l’angoisse de la criminalité persistante ». Pour Politico, « les démocrates de New York savent qui blâmer : eux-mêmes » ; le média en ligne estime qu’ils n’ont pas su, face à cette préoccupation majeure - l’insécurité -, formuler une réponse dans leur programme.

La presse américaine note aussi l’impact d’une stratégie risquée des démocrates : avoir aidé des candidats radicaux pro-Trump à remporter les primaires républicaines, car jugés plus faciles à battre. Elle « semble avoir porté ses fruits puisque la plupart de ces candidats ont perdu dans les États clés », écrit Forbes. Dans le Michigan, par exemple, « les démocrates ont diffusé des publicités qui associaient étroitement John Gibbs à Trump, ce qui l’a aidé à remporter la primaire républicaine » pour se présenter à la Chambre. Même chose pour les postes de gouverneurs : « l’association des gouverneurs démocrates a été le plus grand partisan de cette stratégie en investissant plusieurs millions de dollars dans des publicités offensives visant les républicains modérés ». Cette stratégie est contestée au sein même du parti démocrate, critiquée « comme une tentative cynique de stimuler les négationnistes électoraux [ceux qui pensent que l’élection de 2020 a été volée] et les théoriciens de la conspiration ».

La France a-t-elle vraiment un rôle à jouer dans la relance des négociations au Venezuela ?

Le Forum de Paris sur la paix s’ouvre ce vendredi. Sa cinquième édition mettra l’accent sur l’Amérique latine, promet l’Élysée. Outre la présence du président colombien Gustavo Petro (à qui est réservé l’un des discours d’ouverture du Forum), de l’Argentin Alberto Fernandez, le forum prévoit d’accueillir des pourparlers entre « négociateurs vénézuéliens ». Toute la presse vénézuélienne s’en fait l’écho ce jeudi. « L’opposition assistera au Forum » s’enthousiasme El Periodiquito. Gerardo Blyde est à la tête de la délégation de l’opposition, la « Plateforme unitaire », qui avait entamé des discussions au Mexique avec le gouvernement l’année dernière. L’envoyé de Nicolas Maduro, le président de l’Assemblée nationale Jorge Rodriguez, sera aussi à Paris.

La France dit vouloir « créer une dynamique pour la reprise des négociations ». L’opposition est plus prudente : elle déclare vouloir avant tout porter un message. Il faut, dit-elle, « obtenir des résultats urgents pour faire face à la crise sociale et politique sans précédent », comme le souligne Tal Cual.

Emmanuel Macron avait croisé son homologue vénézuélien Nicolas Maduro à la Cop27, une brève rencontre très médiatisée. Ce déplacement en Égypte est considéré comme un « succès total » par le président vénézuélien. La presse proche du pouvoir reprend ses propos, lancés à la presse qui l’accompagnait dans l’avion présidentiel. Nicolas Maduro y loue le retour de son pays sur la scène internationale et le nouveau « rôle que le Venezuela est appelé à jouer ». La presse vénézuélienne pointe aussi ce jeudi la reprise des vols commerciaux entre Bogota et Caracas, après quasiment trois ans de suspension. Ultimas Noticias note aussi que les autorités militaires des deux pays se sont réunies mercredi dans l’État de Táchira « pour évaluer les stratégies visant à garantir la sécurité à leur frontière commune ».

