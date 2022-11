États-Unis: quelques enseignements suite aux élections de mi-mandat

Les démocrates ont défié les prédictions des sondages, analyse notre correspondant à Miami, David Thomson. Ils perdent la Chambre, certes, mais limitent la casse et on ne sait pas encore qui contrôle le Sénat.

Les dépouillements continuent dans plusieurs États-clés comme le Nevada et l'Arizona. Ce dernier État fait figure de symbole, puisque c'est là que se présentaient les candidats trumpistes les plus durs.

Les négateurs des élections comme Kari Lake pour le poste de gouverneur et Blake Master au Sénat sont en grande difficulté. Et s'ils perdent, ce sera aussi une défaite majeure pour Donald Trump.

L'ancien président a beaucoup misé sur eux. Il se consolera en constatant que dans l'Ohio, son candidat controversé James David Vance a quant à lui été élu au Sénat.

C'est très serré également pour le poste de sénateur en Géorgie (voir ci-dessous), où l'on se dirige sans doute vers un second tour en décembre pour départager Raphael Warnock et Herschel Walker.

Enfin, les démocrates remportent une victoire majeure en Pennsylvanie. Le très atypique John Fetterman gagne malgré son AVC en mai face au Dr Mehmet Öz, soutenu par Donald Trump.

Le président Joe Biden s’est exprimé au lendemain du vote. Même s’il ne sait pas encore qui contrôlera le Congrès, il sait déjà qu’il devra composer avec les républicains. Et se dit prêt à le faire.

Quels que soient les résultats finaux de cette élection et je sais qui y a des décomptes en cours, je suis prêt à travailler avec mes collègues républicains. Le peuple américain a clairement dit, je crois, qu’il attend que les républicains soient prêts à travailler avec moi également. En politique étrangère, j’espère que nous continuerons notre approche bipartisane de nous opposer à l’agression russe en Ukraine.

Pour une bonne partie de la presse américaine, Ron DeSantis, le gouverneur triomphalement réélu de Floride, et potentiel rival de Donald Trump pour la course présidentielle de 2024, a été le grand gagnant des « midterms ».

Mais parmi les victoires figurent aussi des noms moins connus, des personnalités inattendues qui ont fait l'histoire, explique notre confrère Achim Lippold, de la rédaction internationale de RFI.

Ainsi, ces scrutins ont renforcé la diversité des représentants politiques. Pour la première fois, une femme ouvertement lesbienne a été élue gouverneure, en l'occurrence la démocrate Maura Healey à la tête du Massachusetts.

Dans le Maryland, un vétéran de guerre et écrivain, Wes Moore, devient le premier Afro-Américain à accéder au poste de gouverneur. La fonction sera aussi occupée pour la première fois par une femme dans l'Arkansas.

La victoire de cette dernière, Sarah Huckabee Sanders, est aussi celle de Donald Trump, qui avait fermement soutenu son ex-attachée de presse. Mais on l'a vu, l'ex-président républicain a été moins chanceux en Pennsylvanie.

Le démocrate progressiste John Fettermann, celui qui a fait un AVC, fait d'ailleurs partie des inattendus. Cet ancien footballeur au crâne rasé, qui mesure plus de deux mètres, ne quitte jamais son sweat à capuche.

Je l'aime bien, je trouve qu'il a cette sensibilité de monsieur tout le monde qui plaît aux gens. Et il a l'air d'un outsider, mais dans le bon sens, comparé aux politiciens traditionnels.

Toujours parmi les nouvelles têtes à suivre ces prochaines années : Maxwell Frost. Ce jeune Afro-Américain de Floride est le premier membre de la génération Z à faire son entrée au Congrès, à 25 ans.

Changement de génération aussi chez les républicains de Floride, où pour la première fois une jeune conservatrice d'origine mexicaine est élue. Et pour elle, Anna Paulina Luna, les élections de 2020 ont été volées.

La campagne pour ces élections de mi-mandat a été très agressive en Géorgie, rapporte notre envoyée spéciale à Atlanta, Stefanie Schüler. Et voilà que c'est reparti pour quatre semaines supplémentaires.

On ne connaîtra pas la composition exacte du Sénat tant que l'élection pour le siège de sénateur dans cet État du Sud ne sera pas tranchée entre le démocrate sortant Raphael Warnock et son adversaire Herschel Walker.

Pour l'instant, le démocrate mène avec une avance de 17 000 voix. Mais après le dépouillement de 99% des bulletins, il apparaît clairement qu'aucun des deux candidats n'arrivera à dépasser les 50% de voix.

La Géorgie se dirige donc tout droit vers un second tour. Et cela ne plaît pas du tout aux électeurs. Qu'ils soient démocrates ou républicains, ceux rencontrés par RFI sont exaspérés.

« On va encore frapper à ma porte. Je vais encore recevoir des coups fil à n'en plus finir. Ma boîte mail sera encore inondée de messages », nous confiaient-ils ce mercredi, qu'ils aient voté pour ou l'autre des deux partis.

On se dit tous : pas encore ces spots de télé pour quatre semaines supplémentaires, on n'en peut plus !