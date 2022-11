Venezuela: Paris veut relancer les négociations entre Maduro et ses opposants

La France veut relancer les négociations entre le gouvernement du président vénézuélien Nicolas Maduro et l'opposition. Les deux parties seront présentes ce vendredi au Forum de Paris sur la Paix.

Publicité Lire la suite

Ces négociations vont se dérouler quelques jours seulement après le bref échange entre les présidents français Emmanuel Macron et vénézuélien Nicolas Maduro dans les couloirs de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Selon l’opposition vénézuélienne, il n’est pas question de négociations, mais de prise de contact. Une rencontre entre les chefs de délégations, le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez et Gerardo Blyde de la plateforme unitaire, est prévue ce vendredi à Paris. Cela fait plus d’un an que les négociations entre le gouvernement et l’opposition vénézuélienne sont suspendues.

La France espère contribuer à les relancer, avec l’aide des présidents colombiens et argentins qui seront également présents au Forum de la Paix. La position française est délicate : officiellement, elle ne reconnait pas le président Nicolas Maduro car elle estime, tout comme les États-Unis, que les élections de 2018 étaient entachées de fraudes. Mais à Paris, on reconnaît que le contexte régional a changé avec notamment l’arrivée des gouvernements de gauche en Colombie et au Brésil.

Mais l’initiative française en faveur des négociations vénézuéliennes est aussi guidée par des intérêts économiques : confrontée à la hausse des prix de l’énergie, la France tente de diversifier ses sources d’approvisionnement en pétrole. C’est justement dans ce but que les États-Unis sont en train de se rapprocher du Venezuela, qui abrite l’une des réserves pétrolières les plus importantes au monde.

►À lire aussi : Échange entre Macron et Maduro à la COP27: «La France voudrait se donner un rôle de médiateur»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne