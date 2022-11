À la Une: des manifestations au Mexique contre un projet de réforme électorale

Revue de presse des Amériques

© The Associated Press

Ce dimanche, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le projet de réforme électorale du président Lopez Obrador. « Réveiller les citoyens », c’est le titre en Une de Diario de Yucatan, dont le sous-titre est : « Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de tout le pays pour défendre la démocratie mexicaine », entre autres à Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca. Les photos sont à voir en Une de Reforma.

Sintesis rappelle qu’en juin, le président Manuel Lopez Obrador a présenté une réforme du système électoral, plus précisément de l’INE (Institut national électoral) en charge de l’organisation des élections. Or, avant la création de l’IFE (Institut fédéral électoral) – le prédécesseur de l’INE créé en 2014, « les élections n’étaient pas organisées par une institution indépendante », rappelle La Razon, « et ce n’est qu’après qu’il y a eu une alternance – après 71 ans de PRI (Parti révolutionnaire institutionnel) au pouvoir […]. C’est la peur de perdre ces droits qui a jeté ce dimanche dans la rue des milliers de citoyens de tout niveau socio-économique, de différents partis et organisations civiles ». Dans son discours lors de la marche, rapporte Excelsior, le premier président de l’INE, José Woldenberg, a rejeté « la prétention d’aligner les organes électoraux sur la volonté du gouvernement ». Bref, « on ne touche pas à l’INE », c’est le titre de l’éditorial de La Razon.

Mais la presse mexicaine est loin d’être unanime sur cette manifestation. Excelsior affirme qu’à Mexico ce dimanche beaucoup de manifestants ne savaient pas ce que proposait la réforme et que la marche était structurée par des discours de haine et de racisme « auxquelles on avait mis des habits de démocratie – une habitude de la droite mexicaine ». Et surtout, « la réforme électorale ne prétend pas faire disparaitre l’INE, au contraire », estime Excelsior : il s’agit, complète El Universal, « de diminuer la bureaucratie électorale et ses salaires ».

Aux États-Unis, les démocrates conservent le Sénat

Après les élections de mi-mandat, les démocrates conservent la majorité au Sénat, avec au moins la moitié des sièges, soit cinquante auxquels s'ajoutent la voix de la vice-présidente Kamala Harris pour leur donner, si besoin, la majorité. Les démocrates, écrit le New York Times, vont donc pouvoir continuer à confirmer les personnes nommées par Joe Biden, et bloquer les législations des républicains si ceux-ci remportent la chambre des représentants. « Si », note Politico, parce que les démocrates espèrent aujourd’hui « quelque chose qui était inimaginable il y a une semaine » : garder la chambre - on attend encore les résultats pour une vingtaine de sièges. Mais que cela penche dans un sens ou dans l’autre, rappelle le journal, « le gagnant disposera d’une majorité extrêmement faible », puisque pour les démocrates ce n’est pas la débandade annoncée. Entre autres, annonce The Hill, grâce aux jeunes femmes de 18 à 29 ans qui ont voté à 72% pour les démocrates.

Côté républicain, note le New York Times, dans les émissions télévisées de ce dimanche, « on a commencé à se distancier de Donald Trump ». « Cinq jours après des élections de mi-mandat décevantes et deux jours avant la date prévue par Donald Trump pour annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024 », complète le Washington Post. Mais du coup, l’ancien président n’est plus le seul à penser à 2024 : « De nombreux donateurs et responsables ne tarissent déjà pas d’éloges sur le gouverneur de Floride Ron DeSantis », relève le journal, qui affirme que d’autres « potentiels candidats républicains – de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie au vice-président Mike Pence en passant par le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin – réfléchissent déjà discrètement à ce à quoi leur propre candidature présidentielle pourrait ressembler ».

En Haïti, une marche pour dénoncer les crimes contre les journalistes

La marche était organisée ce dimanche à Port-au-Prince à l’appel du collectif des médias en ligne, écrit Alterpresse. Objectif : dénoncer les « nombreux assassinats perpétrés contre des journalistes en Haïti dans l’exercice de leurs fonctions ». La manifestation s’est terminée devant le commissariat de Delmas 33, où, le dimanche 30 octobre, est mort le journaliste Romelson Vilcin, après avoir reçu à la tête une bonbonne de gaz lacrymogène lancée par policier, rappelle l’agence en ligne. De fait, Me Arnel Rémy a affirmé pendant la marche qu'« aucune conférence de presse de l’institution policière ne sera couverte par les journalistes en ligne si la PNH [Police nationale d'Haïti ndlr] refuse de donner les résultats de l’enquête ».

650 Haïtiens arrêtés en République dominicaine

650 Haïtiens ont été arrêtés par l’armée ce week-end en République dominicaine par l’armée, affirme le journal dominicain Listin Diario, repris par Gazette Haïti. Les détenus ont été transférés à la forteresse de Beller à Dajabon, ils doivent être déportés vers Haïti. Pourtant, rappelle Listin Diario, la semaine dernière, le Haut-commissaire de l’ONU pour les droits de l’homme avait demandé à la République dominicaine de suspendre les expulsions d’Haïtiens. Mais au contraire, l’administration du président Luis Abinader a écrit El Dia, pris une série de mesures pour réduire l’immigration haïtienne - la dernière en date samedi dernier, alors qu’« Haïti connaît toute une série de problèmes d’insécurité et d’instabilité politique et économique ».

