À la Une: la «grande déclaration» promise par Donald Trump

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Ce mardi 15 novembre, quelle sera l’annonce promise par Donald Trump ? Sa candidature pour la présidentielle de 2024 ? Une idée qui selon Politico provoque « un mouvement de recul » chez les républicains : « même les alliés les plus enragés de Donald Trump ne se précipitent pas pour soutenir une candidature ». Beaucoup lui demandent de remettre son annonce à plus tard – après les résultats du second tour de la sénatoriale en Géorgie.

C’est un signe, selon Politico, que son autorité sur le parti est en train de se fissurer. Une autorité qui, rappelle le New York Times, « a mené à trois élections décevantes » pour les républicains. Pour autant, estime le journal, ceux qui veulent passer à autre chose « font face à un obstacle de taille : les électeurs » de l’ancien président, avec ces deux questions : « combien y a-t-il encore de trumpistes convaincus, et peut-on les faire changer d’avis ? »

Échec de Keri Lake en Arizona

Avant cette déclaration de Donald Trump, attendue pour mardi soir, la journée de lundi s’est terminée pour une mauvaise nouvelle pour l’ancien président : Kari Lake, la candidate qu’il soutenait pour le poste de gouverneur d’Arizona, a été battue par Katie Hobbs. La démocrate devient, titre Arizona Republic, la cinquième femme gouverneur d’Arizona. La « douce et discrète » Katie Hobbs, à la stratégie électorale très critiquée, a manifestement été très sous-estimée « par les républicains, les médias, mais aussi son propre parti » rappelle le journal.

Elle avait fait son apparition sur la scène nationale alors qu’elle était secrétaire d’État en Arizona - c’est-à-dire en charge de l’organisation des élections - en refusant les fausses affirmations républicaines selon lesquelles la présidentielle de 2020 avait été volée. Une théorie du vol soutenue par celle qu’elle vient de battre au poste de gouverneur, la très trumpiste Kari Lake : avec cet échec, « l’Arizona rejoint les autres États-clés qui ont repoussé ces mensonges », écrit le journal. La question est maintenant de savoir, s’interroge le Washington Post, comment Kari Lake va réagir, alors que « beaucoup d’autres candidats républicains ont fait ce que Trump n’a pas fait : concéder sa défaite ».

Une attitude que des républicains lui conseillent d’adopter, mais, note le journal, Kari Lake est connue « pour suivre la plupart du temps son propre instinct ». De fait, note le New York Times, hier dans un tweet, la républicaine a choisi de sous-entendre (sans aucune preuve) que le vote était entaché de fraudes : « les habitants de l’Arizona reconnaissent les conneries quand ils les voient »,

Pendant ce temps, Kevin McCarthy, le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, essaie, lui, de devenir le chef de la future majorité, puisque, titre Politico, « les républicains sont à un siège de prendre la Chambre ». Mais pour Kevin McCarthy, cela ne s’annonce pas comme le couronnement espéré, porté par une « vague rouge » : après ces élections de mi-mandat décevantes, le républicain de Californie fait face à une certaine résistance - signe, selon le New York Times, de la « désorganisation d’un parti démoralisé ».

Malaise du président argentin au G20

Le G20 a débuté ce mardi à Bali, en Indonésie. Le président argentin Alberto Fernandez devait prendre la parole, mais il a dû annuler en raison d’un problème de santé – une annulation à la dernière minute, souligne El Tribuno. Il a été remplacé pour ce discours par son ministre des Affaires étrangères, Santiago Cafiero. Toute la presse parle d’un épisode d’hypotension – une tension trop basse.

Pour La Nacion, c’était effectivement le diagnostic initial, mais depuis l’Unité médicale présidentielle parle de gastrite. Son entourage, interrogé par le journal, témoigne d’un « épisode difficile, le président a beaucoup saigné ». Pour autant, Alberto Fernandez a maintenu la réunion bilatérale qu’il doit avoir en fin de journée avec le président chinois Xi Jinping.

Deux Américains arrêtés au Guatemala

Au Guatemala, deux Américains ont été arrêtés alors qu’ils transportaient 166 pièces archéologiques ou supposées telles : des sphères et des mortiers de pierre, des sphinx, des figures à apparence d’hommes ou d’animaux, détaille El Periodico. 90 % des pièces sont d’authentiques antiquités Maya, selon un archéologue de la Direction générale du patrimoine culturel interrogé par Prensa Libre.

Le journal précise que sur les deux Américains, un homme et une femme, la femme avait déjà été appréhendée jeudi dernier à l’aéroport international La Aurora, en possession de deux haches cérémoniales datant de 600 à 900 ans après notre ère. Assignée à résidence, elle était restée sous surveillance – et les agents l’ont finalement de nouveau arrêtée lorsqu’ils l’ont vu transporter avec son complice des pièces archéologiques dans une camionnette.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne