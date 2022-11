Bolivie: le recensement national maintenu à 2024, les opposants exigent la libération des personnes arrêtées

Des manifestants dans les rues de Santa Cruz, le 24 octobre dernier, demandant que le recensement national soit effectué en 2023 au lieu de 2024 comme indiqué par le gouvernement. AFP - AIZAR RALDES

En Bolivie, les blocages continuent mais perdent de leur force. Il est désormais certain que le recensement national aura lieu en 2024, et pas en 2023 comme le demandaient les manifestants. Les opposants exigent maintenant que les résultats soient connus le plus tôt possible pour ne pas affecter les élections présidentielle et législative de 2025. Ils réclament également la libération des personnes arrêtées.