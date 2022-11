Donald Trump en passe d’officialiser sa candidature à la prochaine présidentielle américaine

La « grande annonce » promise par Donald Trump, c'est pour ce mardi 15 novembre. L’ancien président devrait officialiser sa candidature à la prochaine élection présidentielle américaine de 2024, une candidature qui interviendrait une semaine après des élections de mi-mandat jugées décevantes par Donald Trump lui-même.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Après le vote du 8 novembre, de plus en plus de républicains appellent Donald Trump à passer la main. Mais l’ancien président semble bien décidé à se présenter, depuis sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride. Dans son club privé pour millionnaires de West Palm Beach tout est prêt pour la grande annonce. Ce sera l’un des jours les plus importants de notre histoire, promet Donald Trump.

Et pour son annonce de candidature à la prochaine présidentielle, l’ancien président veut du monde et de l’ambiance à Mar-a-Lago. Certains de ses fans les plus folkloriques, ceux qui assistent à ses meetings au premier rang avec drapeaux et déguisements, ont reçu des invitations personnalisées. Des élus du Congrès et des alliés de longue date ont aussi été invités.

Une candidature boudée par une partie des républicains

Et ses conseillers préviennent : Donald Trump va noter tous ceux qui seront là, mais aussi ceux qui n’y seront pas, car depuis le vote du mardi 8, les couteaux sont tirés chez les républicains. Trump est ouvertement accusé d’avoir torpillé ces midterms , en ayant soutenu des candidats jugés trop extrêmes, qui ont presque tous perdu leur élection.

Alors à droite, beaucoup ne veulent pas de cette nouvelle candidature. « Ce serait une erreur, prévient le modéré Larry Hogan gouverneur du Maryland, Trump nous a coûté les trois dernières élections. Je ne veux pas, d’une quatrième défaite. »

Mais Donald Trump reste la personnalité la plus populaire au sein de la base conservatrice qui attend avec impatience sa nouvelle campagne présidentielle.

