L'affaire des «Panama Papers» devant la justice six ans après les révélations

Siège du cabinet spécialisé dans les montages financiers Mossack Fonseca à Panama City, d'où proviennent les «Panama Papers». REUTERS/Carlos Jasso

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le procès des « Panama Papers » doit s'ouvrir mardi 15 novembre devant la justice panaméenne. Près de six ans après les révélations du consortium des journalistes d'investigation, dont faisait partie notamment le quotidien français Le Monde, plus de 30 personnes seront jugées pour leur implication présumée dans ce scandale de blanchiment et d'évasion fiscale