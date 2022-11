À la Une: les républicains remportent la majorité à la Chambre des représentants

Revue de presse des Amériques

Neuf jours après les élections de mi-mandat aux États-Unis, les résultats sont enfin tombés. Les républicains remportent la majorité à la Chambre des représentants. Le Parti conservateur obtient au final 218 sièges contre 211 pour les démocrates. Cela ne ressemble en rien à la « vague rouge » annoncée avant les scrutins. Mais cela n’a pas empêché celui qui s’apprête à devenir le nouveau speaker de la Chambre, d’employer un ton triomphaliste hier soir sur Fox News : « C’est officiel », a annoncé Kevin McCarthy. « Le règne unique du Parti démocrate à Washington est fini. Nous avons viré Nancy Pelosi. »

Mais cette mince majorité permettra-t-elle aux républicains de diriger véritablement la chambre basse du Congrès ? « Une majorité de sept sièges reste une majorité si, et seulement si le nouveau chef des républicains à la Chambre réussit à maintenir l’unité des conservateurs », prévient le New York Times. Or, il n’est pas improbable, poursuit le quotidien, « que les nouveaux élus extrémistes fassent bande à part et rendent ainsi la gestion de la Chambre impossible. »

De son côté, le Wall Street Journal croit savoir que la nouvelle majorité républicaine posera « de sérieux défis à Joe Biden » sur des sujets aussi divers que la réforme fiscale, l’inflation, le système de santé, l’avortement, mais aussi la politique étrangère, et notamment le soutien à l’Ukraine, ou encore la politique énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Un texte protégeant le mariage homosexuel passe une étape clé au Sénat américain

Dans cette ambiance qui s’annonce d’ores et déjà tendue, il reste - et c’est assez rare pour le souligner - des dossiers plus consensuels. Hier, 62 sénateurs, 50 démocrates et 12 républicains, ont adopté ensemble une procédure qui permettra à la Chambre haute de voter, probablement cette semaine encore, une loi pour protéger l’avenir de l’union entre personnes de même sexe, explique The Hill. Le mariage homosexuel aux États-Unis est garanti par la Cour suprême depuis 2015. Mais après le renversement du droit à l’avortement par les six juges conservateurs de la plus haute juridiction américaine, les craintes sur la pérennité du mariage gay étaient vives.

Ce rare vote qui dépasse les lignes partisanes habituelles reflète en réalité l’évolution de l’opinion publique américaine, souligne le New York Times, chiffres à l’appui : « sept Américains sur dix estiment que le mariage entre couples de même sexe devait être reconnu par la loi ». Et cela vaut également dans le camp conservateur. Seule la droite religieuse y reste majoritairement opposée. Il n’est donc pas étonnant, constate de son côté le Washington Post, « de voir des personnalités comme le journaliste ultraconservateur Ben Shapiro appeler à excommunier les républicains qui soutiennent le mariage homosexuel. Mais la majorité des élus républicains savent que ce genre de positionnement les marginalise et risque de les faire perdre une importante partie des électeurs. Et c’est ainsi que s’explique le vote d’hier. »

Colombie : l’ELN, la dernière guérilla encore active du pays, a libéré hier deux soldats qu’elle avait retenus en otage depuis le début du mois

Les deux soldats colombiens avaient été enlevés près de la frontière vénézuélienne alors qu’ils voyageaient en civil à bord d’un bus, rapporte le site de la chaîne de télévision colombienne RCN. Selon l’avis des guérilleros, les deux militaires effectuaient des « missions de renseignement. » De son côté, le quotidien El Colombiano explique que leur libération « intervient alors que lundi prochain, l’ELN doit reprendre les négociations de paix avec le gouvernement de Gustavo Petro. Ces négociations se tiendront au Venezuela qui s’est proposé comme médiateur. »

Cuba : le gouvernement accepte la reprise des vols de rapatriement en provenance des États-Unis

C’est ce qu’a annoncé le ministère des Affaires étrangères après une rencontre avec une délégation du département d’État américain à La Havane, écrit le Miami Herald. Un accord entre les États-Unis et Cuba existe depuis 2017 pour expulser les Cubains arrivés de façon clandestine sur le sol américain. La relance de ce programme intervient alors que l’île vit depuis un an un exode migratoire sans précédent. Les États-Unis se sont engagés en contrepartie à reprendre complètement la délivrance de visas à partir du 4 janvier au consulat américain de La Havane, à hauteur de 20 000 visas par an.

