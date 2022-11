États-Unis: des dirigeants et donateurs républicains sceptiques sur la candidature Trump

L'ancien président américain Donald Trump, au soir de l'annonce de sa candidature pour 2024, à Mar-a-Lago, Palm Beach, en Floride, le mardi 15 novembre 2022. AP - Andrew Harnik

La candidature de Donald Trump à la présidentielle américaine de 2024 a galvanisé ses supporters. Elle suscite en revanche des doutes parmi les leaders du Parti républicain et les grands donateurs qui soutenaient jusqu’ici l’ancien président. Chez les conservateurs, de plus en plus de voix influentes le lâchent ouvertement.