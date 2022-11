À la Une: Nancy Pelosi ne sera plus cheffe des démocrates à la Chambre des représentants

Revue de presse des Amériques

Ce vendredi, les journaux progressistes et les quotidiens conservateurs s’accordent pour dire qu’une page se tourne. « Nancy Pelosi a été une pionnière », rappelle le Los Angeles Times. « Elle a su jouer des coudes pour se frayer un chemin dans le monde politique américain, à l’époque encore très masculin, pour devenir la première femme à occuper le perchoir de la Chambre des représentants. »

En tant que « speaker », « elle s’est révélée être une technicienne politique d’une immense habileté », reconnaît le pourtant très conservateur New York Post qui poursuit : « Et si vous aimez le jeu de la politique, vous devez apprécier quelqu’un qui en joue magistralement, même si elle fait partie d’une équipe que vous n’aimez pas. »

Animal politique redoutable

« Au cours de ses deux décennies à la tête du groupe démocrate à la Chambre des représentants, qu’il soit majoritaire ou minoritaire, elle a été une dirigeante remarquablement efficace, en partie parce qu’elle ne se soucie guère de son image publique », écrit le New York Times qui souligne le caractère « brutalement pragmatique » de Nancy Pelosi, dotée d’une énergie inépuisable. « Même à 82 ans, elle n’a pas besoin de dormir, elle carbure au chocolat », confient ses assistants. « Qu’on l’aime ou qu’on la déteste, il faut reconnaître que c’est une dure à cuire », estime le quotidien.

Bilan législatif de Nancy Pelosi

« Celle qui se définit fièrement comme une libérale a fait passer les avancées sociales les plus significatives de ces dernières décennies », écrit le Washington Post : « la réforme du système de santé, deux plans de relance majeurs, le projet sur les infrastructures et enfin une loi historique sur la lutte contre le réchauffement climatique. » Pour ce faire, il « lui a parfois fallu tordre le bras des élus démocrates les plus conservateurs », se souvient le journal. Si elle y est arrivée, c'est parce que « Nancy Pelosi, ce n’est pas une main de fer dans un gant de velours, c’est une main de fer dans un gant de fer, qui a consacré sa vie à améliorer celle des Américains ».

Un avis que ne partage pas le New York Post. Le tabloïde estime que l’héritage de Nancy Pelosi est avant tout « d’avoir dépensé une somme colossale d’argent du contribuable. » Le Wall Street Journal de son côté pense tout de même que les républicains devraient prendre exemple sur cette « figure politique d’exception » pour son « art de maintenir l’unité de sa famille politique contre vents et marées. » Le quotidien conservateur salue également le caractère « intrépide » de Nancy Pelosi qui n’a « jamais cédé aux pressions, y compris sur la scène internationale, comme l’ont encore montré ses dernières visites en Ukraine ou à Taïwan. »

« Opposante en cheffe » de Donald Trump

Le monde entier se souvient surtout de Nancy Pelosi durant la présidence de Donald Trump. Avec cette image qui a fait le tour du monde : le président tient son discours sur l’État de l’Union au Congrès, et Nancy Pelosi, assise derrière Donald Trump, en déchire le script. « Mais l’image qui résume peut-être le mieux Mme Pelosi est celle du 6 janvier 2021 », estime le Washington Post. « On y voit la cheffe de la Chambre qui passe des appels pour obtenir de l’aide et protéger les membres du Congrès alors que des insurgés assiègent le Capitole des États-Unis. Nancy Pelosi a présidé ensuite deux procédures en impeachment de Donald Trump et a contribué à ce qu’une enquête complète soit menée sur l’attaque du 6 janvier au Capitole. Ce qui a fait d’elle », souligne le quotidien, « l’une des meilleurs défenseurs de la démocratie américaine », mais aussi, selon le Boston Globe, « le paratonnerre pour les républicains qui ont dépensé des millions de dollars en spots de télé pour la dépeindre comme la bête noire diabolique de la politique américaine. »

Nancy Pelosi quitte le perchoir, mais garde son mandat d’élue pour représenter sa circonscription californienne. Preuve ultime « de son dévouement, de toute une vie au service public », salue une éditorialiste de CNN. Et USA Today de prévenir : le marteau de Nancy Pelosi deviendra peut- être plus petit, mais il frappera tout aussi fort.

Colombie : Congrès adopte réforme fiscale voulue par le président Petro

En Colombie, le président Gustavo Petro a remporté une victoire d’étape au Congrès ce jeudi : les élus de la Chambre basse en adopté en dernière lecture sa réforme fiscale, l’une des grandes promesses de sa campagne électorale.

« La loi vise à taxer les plus riches et le secteur pétrolier pour récolter quelque 20 milliards de dollars par an, selon les prévisions du gouvernement Petro », rappelle El Espectador. De l’argent qui sera « utilisé pour financer les dépenses et les investissements en faveur des personnes les plus pauvres du pays ». Le président s’est félicité hier de l’adoption de la réforme fiscale qui, selon ses dires, aidera la Colombie à emprunter le « chemin vers la justice et à laisser derrière elle son passé de pays le plus inégalitaire de la planète ». La réforme a été considérée comme le projet le plus important des premiers mois de la présidence Petro, rappelle El Espectador.

Haïti : 219e anniversaire de la bataille de Vertières

C’est jour férié aujourd’hui en Haïti où on commémore ce vendredi le 219e anniversaire de la bataille de Vertières. « La plus grande des batailles de la Guerre de l’Indépendance », rappelle le quotidien Le National, et qui, par les temps de crise qui courent, devrait « être comme un élixir pour nos élites politiques actuelles afin de redonner à Haïti l’image de leader en tant que première République noire indépendante. »

Mais deux sujets font la Une de la presse haïtienne aujourd’hui et ramènent à la dure réalité du quotidien : le carburant et l’insécurité.

Pas de carburant dans les villes de province

Après la libération du terminal pétrolier de Vareux qui avait été bloqué des semaines durant par le gang G9, « le carburant a été distribué dans la zone de Port-au-Prince », rapporte Le Nouvelliste. Mais c’est une tout autre situation quand on quitte la capitale. Les camions ont du mal à se rendre dans les départements de province, au nord et au sud du pays. En cause, là encore, les gangs qui ont érigé des frontières invisibles. Des barricades « en nette augmentation, ce qui rend difficile l’acheminement du carburant », alerte Marc André Dériphonse, le président de l’Association nationale des propriétaires de stations-service dans les colonnes du Nouvelliste.

L’insécurité continue, elle aussi, de s’étendre. Le Miami Herald publie aujourd’hui les nouveaux chiffres : en octobre, l’ONU a enregistré 195 homicides et 102 enlèvements en Haïti, dont une dizaine de kidnappings rien que durant le week-end dernier dans les alentours de Port-au-Prince, selon un décompte de l’agence Alterpresse.

