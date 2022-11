États-Unis: quel avenir politique pour Joe Biden qui fête ses 80 ans?

Ce dimanche 20 novembre, le président américain Joe Biden fête ses 80 ans. Il devient le premier octogénaire à occuper le bureau ovale et dit toujours avoir l’intention de briguer un second mandat dans deux ans, mais son âge pose question.

Il fait froid, mais beau sur la capitale fédérale. Marty a eu 80 ans cet été et comme très souvent, il est devant les grilles avec son petit panneau pour dénoncer la haine dans la politique américaine, raconte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. On pourrait presque dire que lui aussi travaille à la Maison Blanche : « Je viens quand j’en ai envie. Lui, ne peut pas venir quand il en a envie. Il n’a jamais le luxe que j’ai de décider le matin de rester couché et de ne pas s’embêter avec ça. Et ça, c’est un problème quand on est très âgé. Il semble en bonne santé, mais je ne crois pas que 80 ans soit un âge approprié pour commencer une présidence. »

Marty est à la retraite depuis 34 ans, l’âge de Chavay, une Afro-Américaine de Colombus dans l’Ohio. Elle ne voit pas l'âge du président Biden comme un problème : « S’il veut se présenter à un nouveau mandat, qu’il se présente pour un nouveau mandat. Il y a des gens qui ont 100 ans et qui continuent à courir et à prendre des décisions, donc nous ne pouvons pas juger. S’il est prêt, il est prêt. »

Chavay est pour la première fois de sa vie à Washington, avec son mari André, qui n’est pas tout à fait du même avis : « Je lui souhaite un bon anniversaire. Il est assez âgé. Il y a beaucoup de gens de cet âge qui se retirent, se relaxent et prennent du bon temps. Il fait un boulot difficile. Je pense qu’il devrait arrêter. » André, qui admet d'ailleurs être plutôt un sympathisant de Donald Trump.

Vers une candidature en 2024 ?

Les élections de mi-mandat n'ont pas été l'échec cinglant annoncé pour les démocrates, qui conservent le Sénat, et ne perdent la Chambre des représentants qu'à quelques sièges près. De quoi relancer les questions sur l'avenir de Joe Biden et d'une éventuelle candidature pour 2024.

L'âge de Biden est-il discuté dans le camp démocrate ? « Pour l’instant, ça n’est pas sur le tapis, mais je crois que ça y viendra très bientôt, explique Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l'Université Paris II Panthéon Assas. Mais ça viendra plutôt au parti républicain où on voit plutôt de jeunes loups qui se mettent en avant : Ron DeSantis, 44 ans, Nikki Haley, Glenn Youngkin. Il y a quand même beaucoup de jeunes, des quarantenaires, des quinquagénaires qui pointent leur bout de leur nez et qui devraient se lancer rapidement. L’âge sera donc un sujet qui va être mis en avant. D’autant que quand Biden s’était lancé, Donald Trump s’était beaucoup moqué de lui. Il l’avait d’ailleurs appelé "Sleepy Joe"[Joe l'endormi, NDLR]. Il avait d’ailleurs fait de l’âge un sujet. C’est très difficile aujourd’hui de ne pas s’en souvenir. Et ses opposants s’en souviendront à sa place.

Jean-Eric Branaa croit très peu à une nouvelle candidature de Joe Biden du côté du parti démocrate : « Mais c’est vrai que, s’il se représentait, on aurait le même effet avec un repoussoir très fort et des candidats beaucoup plus jeunes qui se dresseraient immédiatement. Mais en réalité, l’expérience nous montre que les démocrates ont tendance à ne pas contrecarrer les ambitions d’un vice-président quand il a décidé d’y aller. Or, la vice-présidente actuelle est démocrate. Donc, je crois que celle qui a le boulevard le plus grand, c’est Kamala Harris. »

