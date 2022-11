Haïti: nouvelle aide canadienne et sanctions contre l'ancien président Martelly

Ce 20 novembre, le Canada a annoncé une nouvelle aide pour Haïti ainsi que la mise en place de sanctions contre l'ancien président haïtien Michel Joseph Martelly et les deux ex-Premiers ministres Laurent Lamothe et Jean-Henry Céant, accusés de profiter du travail des gangs armés.

Selon l’administration canadienne, ces personnes fournissent un soutien financier aux gangs armés qui terrorisent la population haïtienne. L’annonce de ces sanctions s’ajoute à d’autres déjà prises la semaine dernière contre des ministres en exercice, le président du Sénat, des anciens parlementaires et des chefs de gangs. En Haïti, ces sanctions sont accueillies par la population comme une lueur d’espoir.

La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre en Haïti. L’euphorie est presque sur tous les visages. Au micro de notre correspondant, Paul Ronel, Odiel Petit-Frere n’a pas de mot pour exprimer sa joie : « Je dois dire que lorsque j'ai entendu la nouvelle, je me suis senti comme la terre sèche au moment où la pluie tombe. Et puis même si ce n'était pas officiel, c'est des choses que nous savions déjà. Aujourd’hui, personne ne peut le nier, surtout pas Michel Marthelly. C’est le chef de gang le plus puissant en Haïti. »

« La population doit se soulever »

Cimé Noel n’est pas en reste. Il dit avoir eu la chair de poule après avoir été informé de ces nouvelles sanctions. Pour lui, les personnes ciblées méritent d’être immédiatement chassées du pays :

Cette nouvelle circule dans toute ma moelle. Maintenant, c’est la population de se soulever pour saisir les biens de ces malfrats. Parce que le gouvernement actuel, c'est la même équipe. Il ne va pas saisir leurs biens. C’est nous, le peuple, qui devons confisquer tous les biens que possèdent ces hommes dans le pays.

De son côté, Me Frantz Mon Fils félicite le Canada pour ces mesures qui visent à aider Haïti à sortir de l’emprise de ses hommes politiques corrompus. Le jeune militant annonce déjà des mouvements de rues pour inciter la justice haïtienne à se saisir de ce dossier : « Par exemple, nous avons la Direction centrale de la police judiciaire qui doit auditionner ces personnes. Les renseignements américains et l’ONU devraient également nous aider à débarrasser la société de ces criminels, de ces gangs et de ces hommes qui les financent. Aujourd’hui, personne ne peut se déplacer librement pour se rendre à Port-au-Prince. Personne ne peut quitter Port-au-Prince pour se rendre en sécurité dans les provinces. »

Faire face au choléra

Le Canada a également annoncé plusieurs aides pour Haïti pour un montant total de 16,5 millions de dollars canadiens, notamment pour aider le pays à faire face à une épidémie de choléra et à lutter contre la corruption et l'impunité. Huit millions de dollars seront versés pour répondre aux besoins des populations touchées par la crise sécuritaire, sanitaire et alimentaire.

Cette aide est « nécessaire pour fournir de l'eau, de la nourriture et l'assistance sanitaire nécessaire pour lutter contre le choléra », a expliqué le Premier ministre Justin Trudeau.

Le Canada sera toujours là pour aider les gens d’Haïti. Aujourd’hui, @MelanieJoly et moi avons tenu une réunion axée sur la situation en Haïti, et nous avons annoncé de l’aide humanitaire et des sanctions supplémentaires pour répondre à la crise complexe qui se déroule au pays. pic.twitter.com/qR37Y1s2Jy — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 20, 2022

