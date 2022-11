Fusillade dans un club LGBT+ aux États-Unis: comment deux «héros» ont arrêté le tireur

Aux États-Unis, trois jours après la tuerie dans un club LGBT+ de Colorado Springs dans l’ouest du pays, l’enquête continue. Les victimes sont désormais identifiées ainsi que ceux qui sont intervenus pour éviter un massacre encore plus important.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Les trois hommes et deux femmes qui sont décédés le soir du 19 novembre ont été identifiés par les enquêteurs. Et ils auraient pu être beaucoup plus nombreux, car le tireur a été maîtrisé par plusieurs clients.

Un en particulier a empêché le drame d’être plus meurtrier. Il s’agit d’un ancien militaire qui a été déployé quatre fois en Irak ou en Afghanistan. Richard Fierro était au club pour assister au spectacle de drag-queen du meilleur ami de sa fille ce soir-là quand il a entendu et vu les coups de feu.

« Je suis juste passé en mode combat »

Auprès du New York Times, l'ancien militaire de 45 ans a raconté avoir attrapé le tireur par l'arrière alors qu'il se dirigeait vers la terrasse, où des clients s'étaient réfugiés. Malgré la corpulence du tueur, il a réussi à le mettre à terre et à le priver de son fusil d’assaut. Et une fois le tireur au sol, Richard Fierro lui a sauté dessus: « J'ai pris son pistolet dans sa main et commencé à le frapper à la tête, encore et encore ». « Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait, je suis juste passé en mode combat. Je savais juste que je devais tuer ce type avant qu'il ne nous tue », confie-t-il.

L'ex-soldat a ensuite demandé l’aide d’autres clients et un des participants au spectacle, Thomas James, a sauté avec ses talons hauts sur le tireur qui est toujours à l’hôpital.

Il sera présenté à un juge dans les prochains jours. Les chefs d’inculpations ne sont pas encore officiels pour ne pas fragiliser la procédure, mais il y aura à coup sûr meurtre. Les enquêteurs travaillent aussi à établir si ces meurtres peuvent être liés à une motivation haineuse.

Lors d'une conférence de presse lundi soir, les autorités ont confirmé le rôle joué par ces deux « héros ». « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un ayant fait preuve d'autant d'héroïsme et qui reste si humble », a raconté le maire de Colorado Springs, John Suthers, à propos de M. Fierro.

