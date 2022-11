À la Une: Haïti a un nouveau président à la Cour de cassation

Publicité Lire la suite

« Jean Joseph Lebrun a prêté serment hier en présence du Premier ministre Ariel Henry et des acteurs du système judiciaire », rapporte Le Nouvelliste. Le journal rappelle que la plus haute juridiction haïtienne était « sans président depuis la mort du magistrat René Sylvestre le 23 juin 2021. Jean Joseph Lebrun a reconnu que les défis à relever étaient gigantesques : "plus de 400 affaires ordinaires et urgentes" » sont en attente de jugement. Alors que le système judiciaire en Haïti est en piteux état, « injuste et sujet à la manipulation de puissants intérêts et des élites ».

Le nouveau président de la Cour de cassation est un juriste expérimenté. Si sa nomination est « saluée par des associations de magistrats », écrit Alterpresse, « elle est critiquée par des organismes de défense des droits humains qui soulignent son caractère inconstitutionnel et arbitraire ». Ces organisations rappellent que selon la Constitution haïtienne, c’est le président de la République qui nomme les juges de la Cour de cassation. Elles estiment qu’Ariel Henry n’a aucune légitimité pour le faire et craignent un « arrangement politique » de l’équipe au pouvoir.

Coupe du monde : défaite surprise de l’Argentine contre l’Arabie saoudite

Et cette défaite a un visage : celui de Lionel Messi qui quitte, tête baissée, la pelouse du stade de Lusail. La photo est partout ce matin. « L’onde de choc s’est emparée de la planète foot », s’exclame Clarin. « Certains parlent déjà de la "malédiction du Qatar" », rapporte le journal argentin. « Mais force est de constater que nous avions eu tort de considérer que cette Coupe du monde était celle de Messi. Certes, Lionel n’était pas en forme, mais le reste de notre équipe non plus ».

El Ciudadano n’en revient toujours pas : « Impensable ! », s’écrie le quotidien pour qui la défaite de l’Argentine contre l’Arabie saoudite est bien plus qu’une « désillusion ! C’est comme un poignard dans le cœur ! »

L’éditorialiste de La Nacion est bien plus réfléchi : « Il y a quand même quelque chose de magique à l’idée que Messi nous sauvera du marasme ambiant provoqué par l’inflation et l’insécurité », écrit-il, « à l’idée qu’un seul joueur, aussi talentueux soit-il, puisse nous unir là où nous n’arrêtons pas de nous diviser ». Et La Nacion de conclure : « La leçon à retenir est la suivante : le foot, comme la vie, est fait de victoires, mais aussi de défaites ».

Au Brésil, le parti de Jair Bolsonaro demande l’invalidation de l’élection présidentielle

Selon le chef du Parti libéral, certaines urnes électroniques fabriquées avant 2020 présenteraient des défauts, ce qui aurait empêché le président à remporter sa réélection au second tour. Le Tribunal suprême électoral a fait valoir que les mêmes machines de votes avaient été utilisées lors du premier tour. Or celui-ci n’est pas contesté par les bolsonaristes.

Selon la Folha de Sao Paolo, « même les fidèles alliés du chef de l’État sortant ne croient pas que l’institution électorale changera l’issue de la présidentielle ». Et d’ailleurs, les « membres de son parti admettent en coulisse que leur action ne sert qu’à renforcer les protestations ». O Globo souligne le silence de Jair Bolsonaro lui-même. Le président « est conscient que toute action qui encourage les initiatives de coup d’État aura des conséquences. Il n’est pas exclu, par exemple, que Bolsonaro devienne inéligible », prévient le quotidien.

Entre temps, certains Brésiliens estiment que le président sortant ne travaille plus beaucoup depuis sa défaite. Le PSOL, le Parti socialisme et liberté, l’ancienne aile gauche du Parti des travailleurs, a fait les comptes : selon son agenda officiel, Jair Bolsonaro n’a travaillé que 22 heures depuis le 31 octobre, ce qui fait moins d’une heure et demie par jour, rapporte le journal Estado de Minas. « Le PSOL a donc déposé une plainte au bureau du procureur général à l’encontre du chef de l’État. Motif : abandon de poste ».

Mauvaise nouvelle pour Donald Trump

L’ex-président va devoir faire ce qu’il a toujours refusé : dévoiler ses déclarations d’impôts au Congrès. C’est la Cour suprême qu’il en a décidé ainsi, titre le Washington Post. Une déconvenue d’autant plus importante pour Donald Trump que la Cour compte majoritairement des juges conservateurs, dont il a lui-même nommé trois, rappelle le New York Times.

