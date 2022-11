À la Une: les États-Unis sanctionnent une entreprise dominicaine qui userait du travail forcé

Revue de presse des Amériques

L’administration Biden sanctionne une entreprise dominicaine qui produit du sucre vendu aux États-Unis. Central Romana Corporation, tel est son nom, est accusée d’avoir recours au travail forcé. « Les coupeurs de canne vivent dans des logements insalubres, sans eau ni électricité. Ils sont menacés par des gardiens armés et masqués, soumis à des horaires de travail excessifs et leur salaire est souvent retenu de façon arbitraire. Et la plupart de ces travailleurs dans les exploitations de canne à sucre sont Haïtiens », énumère Listin Diario. Pour ce journal dominicain, les sanctions américaines ne sont guère une surprise. « Cela fait des années que Washington rappelle la Central Romana à l’ordre. »

L’entreprise n’a désormais plus le droit d’exporter sa production sur le sol américain. Un vrai manque à gagner, car la « Central Romana produit à elle seule 59 % du sucre en République dominicaine et en exporte chaque année 200 millions de livres aux États-Unis », rapporte le New York Times. La société appartient aux Fanjul, une famille d’exilés cubains, bien connus à Washington puisque, avec « leur fortune issue de l’industrie sucrière, les Fanjul financent des campagnes électorales américaines, aussi bien démocrates que républicaines. Les Fanjul sont d’ailleurs des proches des Clinton, mais aussi des Bush ». Et le New York Times de conclure : pas étonnant que « la sanction contre leur entreprise, la Central Romana, a été âprement débattue au Capitole. Mais elle a finalement été imposée ».

L’entreprise elle-même s’est dite « très déçue » d’être visée par les autorités américaines et explique avoir entrepris des efforts considérables pour améliorer les conditions de travail et de vie de ses employés, rapporte le journal Hoy.

De son côté, Diario Libre dénonce une campagne de dénigrement menée par les Américains à l’encontre de la République dominicaine et s’interroge : « Alors qu’en Amérique latine, les ennemis de l’Empire sont arrivés au pouvoir dans plusieurs grands pays, pourquoi les États-Unis insultent-ils l’un des rares alliés qui leur restent dans la région ? ».

Brésil : tentative des bolsonaristes d’invalider le résultat de la présidentielle, le Tribunal supérieur électoral y oppose une fin de non-recevoir

Au Brésil, le parti de Jair Bolsonaro va payer cher sa tentative d’invalider le résultat du second tour de l’élection présidentielle. L’équivalent de 4,2 millions de dollars américains, c’est le prix de l’amende infligée par le Tribunal supérieur électoral au Parti Liberal, titre la Folha de São Paulo. Les bolsonaristes avaient demandé mardi l’invalidation des voix qui provenaient de certaines urnes électroniques fabriquées avant 2020. Des urnes qui, selon le parti de Jair Bolsonaro, présenteraient des défauts, ce qui aurait empêché le président de remporter sa réélection au second tour.

Le Tribunal supérieur électoral a non seulement constaté « l’absence totale de preuves », mais estime de plus que les arguments présentés sont « absolument faux » et ne visent qu’à encourager les mouvements criminels et antidémocratiques », rapporte de son côté le quotidien O Globo.

Chili : le gouvernement de gauche hausse le ton face aux camionneurs

Au Chili, le gouvernement de gauche veut mettre fin aux barrages routiers. Depuis plusieurs jours, les camionneurs bloquent les principaux axes routiers et ports du pays. Ils réclament une baisse significative du prix des carburants. « Face aux camionneurs, le gouvernement hausse le ton », titre El Mercurio. « L’équipe du président Gabriel Boric a engagé des poursuites en vertu de la loi sur la sécurité intérieure de l’État », rapporte le journal. Selon La Tercera, au moins « 13 plaintes ont déjà été déposées. Les forces de l’ordre ont commencé à dégager certaines routes. Plusieurs chauffeurs routiers ont été arrêtés ».

Le gouvernement chilien qualifie d’illégal le blocage des principaux axes routiers qui ont empêché ces derniers jours l’approvisionnement des supermarchés dans plusieurs régions du pays, écrit El Pais. « Des produits frais ont été perdus en raison de l’interruption de la chaîne de froid ».

Les exportateurs aussi tirent la sonnette d’alarme. L’accès au port de Valparaiso est bloqué. Or c’est de là que partent des fruits chiliens destinés aux consommateurs étrangers, explique El Pais. Face aux exigences des camionneurs, le gouvernement de Gabriel Boric avait lâché de leste en début de semaine en s’engageant à un gel du prix du diesel pendant trois mois. Une proposition insuffisante, estiment plusieurs syndicats routiers, qui réclament une baisse de 30 % du prix des carburants pendant 6 mois. « Ce qui coûtera 6,5 milliards de dollars aux contribuables chiliens », rétorque le gouvernement qui y voit un « abus inadmissible ». L’exécutif et les syndicats doivent se rencontrer de nouveau ce jeudi au palais présidentiel.

Espèces menacées : protection des requins

Un sommet sur le commerce international des espèces menacées va décider jeudi s’il ratifie une initiative « historique » pour protéger les requins, qui donnerait un sérieux coup de frein au lucratif négoce de leurs ailerons.

Au Panama se tient jusqu’à la fin de cette semaine la 19e Conférence des parties (COP19) de la Cites, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées. Plus de 180 pays participent à ce rendez-vous et ils s’apprêtent ce jeudi à procéder à un vote historique, s’exclame le journal El Financiero : pour la première fois, la communauté internationale pourrait protéger un grand nombre d’espèces de requin. Le sommet devrait restreindre considérablement le lucratif commerce mondial de leurs ailerons.

Pourtant, l’initiative a suscité de vifs débats dans différentes commissions de ce sommet, rapporte le journal costaricain. Notamment, le Japon et le Pérou ont tenté de réduire le nombre d’espèces de requins à protéger. Leurs ailerons sont le principal ingrédient d’une soupe très populaire. Le prix peut monter jusqu’à mille dollars le kilo. Mais les membres des ONG et la plupart des délégations présentes au Panama sont confiantes que le vote sur la protection des requins remportera une large majorité ce jeudi en plénière. Et ce serait une grande nouvelle parce que, comme le souligne El Financiero, les requins « sont le deuxième groupe de vertébrés le plus menacé de la planète ».

