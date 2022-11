Venezuela: des pourparlers dans l'espoir d'avancer sur la question humanitaire

Un vautour survole un arc-en-ciel au-dessus du quartier de Chacao et d'une partie du parc national d'El Ávila lors d'une tempête à Caracas le 22 novembre 2022. AFP - YURI CORTEZ

Le Venezuela est plongé depuis plusieurs années dans une très grave crise politique et économique. Cette crise s'est transformée en crise humanitaire. Plus de sept millions de Vénézuéliens ont fui leur pays pour vivre ailleurs. Ce vendredi 25 novembre, le gouvernement socialiste du président Nicolás Maduro et l'opposition vénézuélienne se retrouvent au Mexique.