Accord historique entre Vénézuéliens à Mexico, les États-Unis lâchent du lest

De gauche à droite : le délégué de l'opposition vénézuélienne Gerardo Blyde Pérez, le ministre des Affaires étrangères du Mexique Marcelo Ebrard, le diplomate norvégien Dag Nylander et le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Jorge Rodriguez, ce samedi 26 novembre à Mexico. AP - Fernando Llano

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un « second accord partiel de protection sociale du peuple » a pu être trouvé ce samedi 26 novembre à Mexico, entre le pouvoir et l'opposition vénézuéliennes. Et dans la foulée, les sanctions américaines pesant sur le secteur pétrolier du régime de Caracas ont commencé à être levées. Washington a autorisé le groupe pétrolier Chevron à reprendre partiellement ses activités d'extraction de pétrole dans le pays de Nicolás Maduro.