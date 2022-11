Colombie: Bogota et la guérilla de l'ELN proposent aux États-Unis de participer au processus de paix

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrado, à droite, et le président colombien Gustavo Petro lors d'une cérémonie au Palais national à Mexico, vendredi 25 novembre 2022. AP - Fernando Llano

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Cinq jours après la reprise des négociations de paix entre le gouvernement colombien et la dernière guérilla active dans le pays, l’ELN, l’Armée de libération nationale, des progrès significatifs sur trois points ont été enregistrés. Désormais, l’idée est d’accélérer. Et pour ce faire, en plus des pays qui jouent déjà un rôle de garant dans ces discussions, en l’occurrence Cuba, le Venezuela, la Norvège, le Mexique, le Brésil et le Chili, d’autres pays sont conviés, notamment les États-Unis qui avaient déjà participé au processus de négociation avec les FARC avant d’obtenir un accord de paix.