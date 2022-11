Le président français Emmanuel Macron en visite d'État à Washington

Joe Biden et Emmanuel Macron, lors d'une précédente rencontre, le 29 octobre 2021 à Rome (image d'illustration). AFP - LUDOVIC MARIN

Le président français Emmanuel Macron arrive ce 29 novembre au soir à Washington et entame mercredi matin une visite d’État de deux jours qu’’il poursuivra vendredi par un déplacement à La Nouvelle-Orléans. C’est la deuxième visite d’État aux États-Unis pour le président français qui avait déjà été invité par Donald Trump en avril 2018. Un « honneur » qui réjouit l’Élysée et dont le Emmanuel Macron veut profiter pour renforcer le partenariat entre la France et les États-Unis.