Cryptomonnaies: Sam Bankman-Fried s'est déclaré «profondément désolé» de la faillite de FTX

Sam Bankman-Fried fait son mea culpa. L'ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX a donné sa première interview en public depuis que son entreprise a déposé le bilan il y a moins d'un mois. Il s'est dit « profondément désolé » de cette faillite.

Désormais, Sam Bankman-Fried joue la carte de l'erreur et du repentir. Lors de cette interview en duplex vidéo des Bahamas où FTX a son siège et où Sam Bankman-Fried réside toujours, le trentenaire assume : « J'ai clairement fait beaucoup d'erreurs, des choses où je donnerais tout pour pouvoir corriger aujourd'hui ». Puis, « j'étais directeur général de FTX, ce qui signifie que, quoi qu'il se passe, j'avais obligation de préserver les intérêts des actionnaires et des clients », clame encore l'ancien dirigeant, interrogé ce 1er décembre dans le cadre d'une conférence du New York Times.

Vision parcellaire

Sam Bankman-Fried, qui est apparu dépassé par les événements et a semblé n'avoir qu'une vision parcellaire des dessous de la défaillance de FTX a admis que beaucoup de ce qu'il faisait était une « distraction » qui l'a éloigné de la question de la gestion des risques. En revanche, l'ancien patron de la plateforme de cryptomonnaie s'est défendu d'avoir commis une escroquerie.

Pas « essayé de mélanger les fonds »

L'homme est soupçonné d'avoir utilisé des fonds déposés par des clients sur la plateforme pour réaliser des opérations financières spéculatives avec son autre société, Alameda Research. Le patron déchu a martelé « ne pas avoir essayé de mélanger les fonds ».

