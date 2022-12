Au Brésil, les bolsonaristes déçus des élections boycottent la Coupe du monde de football

Reportage

Les électeurs déçus de Jair Bolsonaro les plus radicaux sont toujours mobilisés dans plusieurs grandes villes du pays. Ils réclament une intervention militaire pour empêcher le vainqueur des élections, l’ancien président Lula, d’accéder au pouvoir. Déterminés dans leur mobilisation, ils refusent désormais de suivre la compétition.

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Au pays du football, certains boycottent la Coupe du monde. Ici, pas de grand écran pour diffuser les matchs mais des chants militaires à longueur de journée. André campe devant le siège de l’armée depuis le lendemain de l’élection présidentielle. « Les jours de match du Brésil c’est encore plus plein ici, affirme-t-il. Au lieu d’applaudir la Coupe devant les télé, les gens préfèrent venir ici et restent. Parce qu’il vaut mieux saigner maintenant que plus tard sous un régime communiste. »

C’est la première fois que ce fan de foot n’assistera pas à la compétition. Parce qu’il croit dans cette mobilisation. « Je suis fatigué, oui, mais on reste malgré la pluie, insiste André. Hier [jeudi], il a plu, et on peut vous montrer des vidéos, personne n’est parti. Qu’il fasse beau ou mauvais temps, tout le monde reste. »

« Pour le moment, on ne veut pas entendre parler de Coupe du monde »

Tous les jours, entre 16h et 21h, trois amies, toutes veuves, s’installent sur le campement dans leur chaise de plage. Elles critiquent la date de la Coupe du monde, juste après les élections brésiliennes. « Ça fait du tort à nos manifestations ici au Brésil », estime la première. « Le football, c’est important, reconnaît l'autre. Mais le plus important en ce moment, c’est de résoudre la situation de notre pays. Nous voulons des élections propres, sans fraudes. Donc pour le moment on ne veut pas entendre parler de Coupe du monde. »

Battu au second tour il y a un mois par Luiz Inacio Lula de Silva, Jair Bolsonaro est silencieux depuis sa défaite. Il est encore au pouvoir jusqu’au 31 décembre.

