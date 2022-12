Le Congrès américain impose un accord de branche aux cheminots pour éviter une grève de fin d'année

Jeudi 1er décembre, le Sénat américain a adopté à une très large majorité – 80 à 15 – un texte imposant un accord de branche négocié et pré-approuvé en septembre, mais que plusieurs centrales n'avaient finalement pas signé.

Aux États-Unis, un tiers des marchandises circulent par le rail. La grève aurait stoppé 7 000 trains et coûté près de 2 milliards d'euros par jour, selon les organisations patronales. Le passage en force a réuni une large majorité des démocrates et des républicains au Congrès.

Ce vote « permet d'éviter au pays une catastrophe de Noël », a déclaré le président américain, qui redoutait également l'impact politique d'une paralysie du rail dans un contexte d'inflation et de ralentissement économique. Joe Biden, fervent partisan du ferroviaire et qui avait promis d'être le président le plus à l'écoute des syndicats, a dit « regretter de devoir passer outre » la négociation paritaire et s'est engagé à continuer à œuvrer pour certaines mesures favorables aux employés, notamment le congé maladie.

L'accord de branche permet désormais aux salariés de s'absenter pour raison médicale sans être pénalisés, mais toujours sans salaire. La gauche du parti démocrate dénonce le rejet d'un congé maladie payé à hauteur de sept jours par an maximum.

Le texte prévoit en revanche une augmentation salariale de 24% sur cinq ans, une prime exceptionnelle, ainsi qu'un jour de congé annuel supplémentaire. Son adoption rend la grève prévue illégale.

