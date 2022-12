États-Unis: le Parti démocrate chamboule le calendrier de ses futures primaires

Joe Biden veut chambouler le calendrier des primaires démocrates pour la présidentielle, et il va peut-être y arriver. Le président américain propose qu'elles ne commencent plus dans l'Iowa, petit État à majorité blanche, mais en Caroline du Sud, qui compte une importante population afro-américaine.

« Depuis des décennies, les électeurs noirs sont la colonne vertébrale du Parti démocrate. Il est temps de leur offrir un vote plus tôt et plus visible dans le processus. »

Extrait du courrier envoyé jeudi 1er décembre par Joe Biden au comité chargé des règles de fonctionnement de sa formation politique. Comité qui a approuvé vendredi cette proposition – seules les représentants de l'Iowa et du New Hampshire ont voté contre.

Il faut dire que depuis cinq décennies, ces deux États sont habitués aux coups de projecteur du début des primaires, qui permet à leurs candidats d'attirer d'énormes financements de campagne, et de faire entendre au niveau national des revendications très locales.

Les démocrates ont déjà par le passé tenté de changer le calendrier, sans succès. Mais contrairement à d'autres présidents, Joe Biden ne doit rien de particulier à ces deux États.

En 2020, il a fini quatrième en Iowa et cinquième dans le New Hampshire, et sa campagne ne s'en est vraiment remise que lorsqu'il a remporté la Caroline du Sud, un État qui – coïncidence – devrait selon le président ouvrir le bal.

Le nouveau calendrier sera soumis au vote de l'ensemble de la direction du parti en février prochain. Le chef des démocrates du New Hampshire a déjà affirmé que son État organiserait quoiqu'il arrive ses primaires « en premier ».

