Etats-Unis: Emmanuel Macron a bouclé sa visite d'Etat à la Nouvelle-Orléans sur une note culturelle

Emmanuel Macron a terminé sa visite aux États-Unis par une escale à La Nouvelle-Orléans. Dans la plus française des villes américaines, le chef de l’État a dressé le bilan de sa visite d’État et montré que la culture et la langue étaient aussi des armes diplomatiques.

Après le protocole minuté de sa visite d’État à Washington, Emmanuel Macron a changé d’ambiance en se rendant à La Nouvelle-Orléans -il est de tradition d’aller dans une autre vile que la capitale d’un pays quand on fait une visite d’État- une ville marquée par son passé commun avec la France dont elle fut une possession jusqu’au début du 19e siècle, rapporte notre envoyée spéciale, Valérie Gas.

À peine descendu de son avion, il a déambulé dans le carré français de la ville, mettant ses pas dans ceux de ses prédécesseurs, Valéry Giscard d’Estaing et surtout le général de Gaulle qui s’étaient également rendus dans cette ville lors leur visite d’État. Une escale joyeuse, avec aussi une signification politique avec le lancement du fonds French for all, destiné à soutenir l'apprentissage du français au-delà des élites : « C’est pour moi l’occasion de consacrer un lien historique et puis, c’est une façon aussi de développer notre diplomatie culturelle et linguistique dans une terre qui défend le français et qui continue de le défendre ».

Aujourd'hui à la Nouvelle-Orléans, nous lançons French for All, une initiative pour garantir l'égal accès de tous à la langue française aux États-Unis, de la maternelle à l'enseignement supérieur.

Emmanuel Macron a également profité de cette escale en Louisiane pour rencontrer en toute discrétion Elon Musk, le patron de Tesla, Space X et désormais twitter, avec lequel il a eu une discussion franche et sincère, selon le président de la République, notamment à propos de futurs projets industriels verts comme la production de véhicules électriques et de batteries...

Conformément à notre ambition de décarboner et réindustrialiser la France et l'Europe, j'ai échangé aujourd'hui avec @elonmusk sur les futurs projets industriels verts, notamment sur la fabrication de véhicules électriques et de batteries.

Un « très bon » bilan

Avant de repartir à Paris, Emmanuel Macron a dressé le bilan de sa visite « très bon », selon lui, car il a attiré l’attention des États-Unis sur les conséquences pour l’Europe de leur plan de subventions à l’économie en mettant « les pieds dans le plat » » : « Cette visite d’État permet de mettre la France, et avec la France l’Europe, au cœur aussi de l’agenda américain. C’est une bonne chose pour notre pays, c’est une bonne chose pour notre continent. Et maintenant, il faut dans la durée pouvoir bâtir dessus. On a déjà obtenu, je dirais, des gains de court terme à travers ces feuilles de route, ces investissements conjoints mais on doit continuer à avancer ».

« Avancer vite pour obtenir des résultats d’ici le premier trimestre 2023 », a dit le président qui a aussi invité Joe Biden à lui rendre visite en France : « Il m’a dit en tout cas que c’était son souhait. Après, on a tous des agendas chargés, et nous savons, ces dernières années, qu’on n’est pas toujours maître des événements ».

La Nouvelle-Orléans: au balcon, des habitants saluent, verre de vin à la main, le passage du président français. Emmanuel Macron a clos en Louisiane le 2 décembre 2022 sa visite d'Etat aux Etats-Unis. AP - Gerald Herbert

