Équateur: les îles Galapagos en alerte pour protéger la faune de la grippe aviaire

Le pingouin des Galapagos, parmi les plus petits pingouins dans le monde. Charles Darwin Foundation/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La grippe aviaire menace l’Amérique du Sud. Le gouvernement vénézuélien a déclaré l’alerte sanitaire et, au Pérou, plus de 17 000 pélicans sont morts sur la côte. En Équateur, l’urgence zoo-sanitaire a été décrétée pour 90 jours et des mesures de biosécurité vont être mises en œuvre comme l’interdiction de déplacer les poules, poulets et même les œufs. L’Équateur cherche maintenant à protéger la faune endémique des îles Galapagos.