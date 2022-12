États-Unis: tollé politique après un appel de Donald Trump à abandonner la Constitution

Donald Trump provoque une nouvelle polémique aux États-Unis. L’ancien président a appelé à abandonner la Constitution pour revenir sur les résultats de l’élection de 2020. Une sortie qui lui a encore attiré de vives critiques.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

On le savait déjà, Donald Trump est prêt à tout pour soutenir ses accusations de fraudes et d’élection présidentielle volées, même aux scénarios les plus fous, comme celui d’abandonner tout simplement le texte le plus sacré des États-Unis: la Constitution.

Sur son réseau social Truth Social, l’ancien président affirme que lorsqu’il y a « une fraude de cette envergure, cela permet l’abrogation de toutes les règles, réglementations et articles, y compris ceux de la Constitution ».

Un ancien président « hors de contrôle »

Des propos qui ont immédiatement déclenché de vives réactions, à commencer par la Maison Blanche : « Attaquer la Constitution et tout ce qu'elle représente est un anathème pour l'âme de notre pays et il faut le condamner », a déclaré l’un des porte-parole de l’administration Biden. « Donald Trump est hors de contrôle et un danger pour notre démocratie », a de son côté écrit le sénateur démocrate Chuck Schumer.

Du côté des républicains, c’est plus silencieux. Interrogé sur cette question, l’ancien vice-président Mike Pence s’est abstenu de toute condamnation. Seule Liz Cheney, vive critique de Donald Trump, décrit le milliardaire comme un ennemi de la Constitution.

