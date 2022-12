États-Unis: les électeurs de Géorgie aux urnes pour désigner leur représentant au Sénat fédéral

Jour de vote aux États-Unis ce 6 décembre. C’est le deuxième tour dans l’État de Géorgie pour désigner le sénateur qui ira siéger à Washington. Les électeurs ont le choix entre le Démocrate Raphaël Warnock et le Républicain Herschel Walker. Les démocrates sont déjà assurés de contrôler le Sénat, mais ils en veulent plus.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Il a déjà les 50 sièges nécessaires et avec la voix décisive de la vice-présidente Kamala Harris en cas d’égalité, le parti démocrate du président Joe Biden est assuré d’avoir la majorité.

Mais les démocrates ne seraient pas contre un avantage un peu plus confortable. Cela réduirait mathématiquement le poids d’élus qui auparavant imposaient leur bon vouloir au reste du groupe. C’est arrivé sur les projets économiques de Joe Biden avec le sénateur de Virginie occidentale Joe Manchin et la sénatrice de l’Arizona Kirstin Sinema, et cela a donné lieu à plusieurs reprises à un spectacle de division qui n’a pas servi le parti pendant les deux premières années du mandat de Joe Biden.

Un investissement sur l’avenir

Et puis, s’il était réélu, Raphaël Warnock le serait pour six ans. Autrement dit, dans un État aussi disputé que la Géorgie, ce serait un investissement sur l’avenir, un siège décisif très important en vue de la construction d’une éventuelle majorité à l’horizon 2024.

C’est exactement la même chose pour les Républicains. Malgré les réticences de certains d’entre eux pour Herschel Walker et sa campagne chaotique, ils poussent derrière l’ancienne star du football américain. C’est ce qui explique que les deux partis ont dépensé des sommes record en publicité pour ce second tour.

C’est dans les bastions démocrates que Raphaël Warnock a passé sa dernière journée. Dans les comtés urbains proche d’Atlanta et notamment auprès des jeunes de l’université de Georgia Tech, pour marteler les thèmes qui leurs sont chers. « Je veux que vous votiez comme si la démocratie en dépendait, comme si les soins de santé en dépendaient, comme si le droit des femmes à choisir en dépendant, parce que c’est le cas. Vous devez voter comme si c’était une urgence. » Quelques jours après avoir été accompagné par Barack Obama, Raphaël Warnock était seul. Joe Biden, toujours impopulaire, s’est contenté d’un soutien à distance. Le sénateur républicain de la Caroline du Sud Tim Scott, qui soutient Herschel Walker, l’a bien remarqué. « Ce que l’on voit, c’est que le sénateur Warnock a voté dans 96% des cas avec Joe Biden. Ce n’est pas la Géorgie. La Géorgie mérite un sénateur qui comprend que faire baisser l’inflation signifie cesser de dépenser de l’argent que vous n’avez pas, acheter des choses dont vous n’avez pas besoin, essayer d’impressionner un monde qui n’est pas impressionner. Nous avons besoin d’Herschel Walker.» Jusqu’ici, les électeurs se sont déplacés en masse. Près de deux millions ont voté par anticipation. C’est en principe plutôt à l’avantage des démocrates, tout comme les derniers sondages. Reportage: dernières heures de campagne en Géorgie Guillaume Naudin

