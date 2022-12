Inondations et glissements de terrain: meurtrière saison des pluies en Colombie

Ce sont trente-quatre personnes, dont huit mineurs, qui ont trouvé la mort dans le glissement de terrain qui a enseveli dimanche plusieurs véhicules dans le nord-ouest de la Colombie.Sous l'effet des fortes pluies, un pan de montagne s'est décroché. Depuis début août, le pays est en état de « catastrophe nationale » en raison de la pire saison des pluies en quarante ans.

Parmi les véhicules accidentés dimanche 4 décembre, un autobus transportant une trentaine de personnes, ce qui explique le très lourd bilan. Le bus venait de la ville de Cali et se rendait à Quidbo, dans le Choco, en traversant la Cordillère des Andes occidentales. Des pelleteuses ont été utilisées pour atteindre le véhicule enseveli « sous environ deux mètres de terre », selon l'UNGRD, l’organisme de gestion des risques et secours colombien.

Des phénomènes climatiques plus violents

Le glissement de terrain « pourrait se produire dans une autre région, car nous avons vraiment de nombreuses zones d'instabilité dans le pays et la saison des pluies n'est pas terminée », a indiqué à la presse un responsable de l'UNGRD, Javier Pava. Ces précipitations sont associées à La Niña, un phénomène climatique cyclique provoqué par le refroidissement de l'océan Pacifique. A l’inverse d'El Niño, qui apporte un coup de chaud aux eaux du Pacifique, sa petite sœur La Niña, les refroidit. Selon les scientifiques, la saison des pluies ou saison hivernale, qui normalement s'achève en décembre, pourrait se prolonger jusqu'en février ou mars.

« Nous voulons déclarer l'alerte maximale sur tout le territoire en raison de cette vague hivernale qui a provoqué tant de dégâts matériels et aussi des atteintes à la vie comme celle qui vient de se produire », a commenté lundi le ministre de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement, Alfonso Prada, à l'issue d'un conseil des ministres consacré notamment à la catastrophe de ce dimanche.

Au moins 300 personnes sont mortes depuis novembre 2021 en Colombie en raison des pluies et inondations. Les précipitations ont augmenté en octobre-novembre affectant plus de 700.000 personnes dans les 32 départements du pays, selon un rapport de l'Unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD) publié à la mi-novembre.

Outre le réchauffement climatique qui accentue les effets de La Niña, la déforestation, qui démultiplie l'impact des inondations, est à l’origine des dégâts provoqués par ces fortes intempéries. Des centaines de ponts, routes et canaux d’évacuation sont hors d’usage.

Les pluies ont également compromis des récoltes, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix alimentaires. Ceci, alors que la Colombie est confrontée à l'inflation la plus élevée depuis deux décennies (11,4 % par an) et à une dévaluation sans précédent de sa monnaie, le pesos colombien, face au dollar.

