À la Une: en Argentine, Cristina Kirchner condamnée à 6 ans de prison

C’est un jugement historique, titre le journal Clarín. Un jugement qui marque le début d’une nouvelle ère et aura d’importantes conséquences judiciaires et politiques, ajoute le journal de Buenos Aires. Un évènement capital dans l’histoire de la démocratie argentine, renchérit La Nación. « Trois juges ont créé un précédent : il ne peut y avoir d'impunité pour la corruption, même si c’est la personne la plus puissante du pays qui est accusée. »

Le quotidien Página 12 a mis en Une la réaction de Cristina Kirchner. « C’est l’État parallèle et la mafia qui sont responsables de ma condamnation », a-t-elle déclaré dans un message vidéo, avant d’ajouter qu’elle ne sera candidate à rien. « Ils veulent me voir en prison ou morte », a-t-elle conclu son intervention, des propos également repris par Página 12. D’après le journal uruguayen El Observador, il est toutefois très peu probable que Cristina Kirchner se retrouve en prison. Il reste plusieurs recours possibles, ce qui fait que la sentence ne sera effective que dans quelques années.

Trouver un logement en République dominicaine : un « casse-tête » pour les Haïtiens

Les Haïtiens sont confrontés à un défi de plus en plus important : trouver un logement abordable. C’est le sujet d’un reportage à lire dans Ayibopost. « Se loger en République dominicaine devient un vrai casse-tête pour les Haïtiens », titre le site d’information. L’offre est réduite et la demande ne cesse d’augmenter. Conséquence : les prix aussi, surtout pour les Haïtiens. « Le contrat de bail qu’on leur propose contient plus d’exigences que celui des Dominicains. Par exemple, la valeur du dépôt de garantie qu’ils doivent verser est plus élevée », écrit Ayibopost qui a recueilli plusieurs témoignages, dont celui de WL qui préfère rester anonyme.

Il paie 400 dollars américains de loyer par mois. « Vivre ici me revient bien plus cher que si je louais une maison en Haïti », explique-t-il au journal en ligne. Lui et d’autres Haïtiens estiment que les propriétaires et les avocats dominicains « profitent du statut des Haïtiens pour leur soutirer plus d’argent. Ils savent que beaucoup sont illégaux, ils ne voudront pas revendiquer leurs droits ». Mais il y a aussi des Haïtiens qui exploitent la situation précaire de leurs compatriotes. Comme il est difficile de trouver un logement dans certaines zones, certains louent des chambres dans leur appartement, au prix fort : presque la totalité de ce que coûte l’habitation.

Une nouvelle défaite pour Donald Trump

Aux États-Unis, le parti démocrate a remporté en Géorgie le second tour organisé pour un siège au Sénat. Ce résultat, le dernier des élections de mi-mandat, est abondamment commenté dans la presse. Avec la victoire de Raphael Warnock, la Géorgie devient définitivement un « battleground state », écrit le quotidien local The Atlanta Journal-Constitution, un État qui sera sévèrement disputé entre Démocrates et Républicains. Le New York Times considère la défaite de Herschel Walker surtout comme une claque pour l’ex-président Donald Trump. C’est lui qui avait demandé à son ami, ancien footballeur, de se porter candidat contre Raphael Warnock.

« Peu importait que Walker ne soit pas une personnalité politique, qu'il soit totalement inadapté à toute forme de fonction publique », écrit le New York Times. « Ça n'avait même pas d'importance qu'il ne vive pas en Géorgie. La célébrité, pensait Trump, compenserait tous les défauts. » Mais cela n’a pas marché, la marque Trump n’a pas aidé son ami, au contraire : l’ex-président est devenu toxique pour la plupart des candidats, estime le site Politico. Un responsable local des Républicains, cité par le site d’information, avance un pronostic osé : « On se souviendra peut-être de la Géorgie comme de l'État qui a brisé Trump une fois pour toutes ».

