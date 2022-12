Argentine: la vice-présidente Cristina Kirchner condamnée à six ans de prison pour corruption

L’ancienne présidente péroniste Cristina Kirchner a été condamnée à six ans de prison pour corruption dans une affaire concernant l’attribution de marchés publics, sous son mandat, dans la province de Santa Cruz, fief traditionnel de la famille Kirchner.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet

C'est sans précédent dans l’histoire du pays. Si d’autres anciens présidents ont déjà été condamnés par la justice en Argentine, ils n'exerçaient plus de fonctions publiques. Deux fois présidente, Cristina Kirchner a été condamnée pour corruption alors qu'elle est vice-présidente.

Quelques minutes après la lecture du verdict, dans une allocution en direct, celle qui est également présidente du Sénat a dénoncé avoir été victime de ce qu’elle a appelé « une mafia judiciaire » et un « État parallèle ». Elle affirme avoir été condamnée sans preuves et fera appel. Kirchner a également annoncé qu’elle ne sera candidate à aucun poste aux élections générales de l’an prochain.

Les juges n'ont pas retenu contre elle le chef d’accusation le plus grave, la constitution d'une association destinée à commettre des délits. Mais ils ont considéré qu’il y a bien eu fraude à l’administration publique, d'où la condamnation à six ans de prison de l'ex-présidente et de Lázaro Báez, le bénéficiaire des marchés de travaux publics supposés frauduleux.

D’un point de vue pratique, la peine n'a aucune conséquence. Après la publication de l’exposé des motifs, en mars, Cristina Kirchner pourra faire appel et elle ne s’en privera pas, renvoyant ainsi l'affaire jusqu’à la Cour suprême. D'autres procès suivront mais peu d'Argentins croient qu'elle ira un jour en prison

