La Trump Organization reconnue coupable de fraude fiscale

Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, au centre, entouré de son équipe juridique, s'adresse aux médias après que le jury a déclaré la Trump Organization coupable de tous les chefs d'accusation dans une affaire de fraude fiscale criminelle, mardi 6 décembre 2022, à New York.

La Trump Organization a été reconnue coupable de fraude fiscale par un tribunal de Manhattan à New York mardi 6 décembre. C’est la première fois que le groupe de l’ancien président américain est condamné au pénal. Dans cette affaire, Donald Trump n’était pas poursuivi personnellement mais cette condamnation reste un revers judicaire pour lui, alors qu’il est désormais officiellement candidat à la présidentielle de 2024.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

C’était le procès d’une « culture de la fraude et de la cupidité » au sein du groupe de Donald Trump, selon les mots du procureur de Manhattan. Depuis des années, la Trump Organization offrait à ses cadres dirigeants un train de vie luxueux à coup d’avantages dispendieux jamais déclarés aux impôts : location de voitures et d’appartement de luxe à New York, argent liquide pour les vacances ou encore écoles privées payées pour les enfants.

Dans ce procès, la vedette n’était pas Trump lui-même mais un certain Allen Wissemberg, l’ancien directeur financier de son groupe, qui plaidait coupable en échange d’une réduction de sa peine de prison.

Une épine dans le pied du candidat à la présidentielle

Après plus d’un mois d’audience et une journée de délibération, le jury a reconnu la Trump Organization coupable des 17 chefs d’inculpation. La peine est attendue pour le 13 janvier et devrait correspondre à une amende d’1,6 million de dollars, ce qui est peu au regard des actifs en jeu, mais cette condamnation pour fraude fiscale entache l’image politique de Donald Trump désormais officiellement candidat à l’investiture républicaine pour 2024.

L’ancien président, qui a immédiatement dénoncé une chasse aux sorcières, est encore poursuivi au civil pour fraude fiscale avec trois de ses enfants ; il fait aussi l’objet de deux enquêtes fédérales, l’une pour les documents classifiés retrouvés dans sa résidence de Floride par le FBI, l’autre pour son rôle dans l’assaut du Capitole le 6 janvier.

