À la Une: le Mexique doit-il accorder l’asile politique à Pedro Castillo?

Un millier de manifestants ont défilé dans les rues du centre-ville de Lima jeudi après-midi, pour réclamer la libération de Pedro Castillo et la tenue d’élections anticipées. Cette question fait débat ce matin dans la presse ce vendredi. Pour Peru21, la priorité est à la relance de l’économie et de l’investissement privé. Mais pour La República, l’avancée de la date des élections est une question « nécessaire qui ne peut être reportée ». Dans son éditorial, le journal regrette que « les premiers gestes politiques de la présidente » n’aillent pas dans ce sens. Dina Boluarte a même rappelé que son mandat courait jusqu'en juillet 2026.

Pour La República, l'instabilité politique actuelle tient à la Constitution. Le texte « présente des lacunes et des désuétudes qui doivent être corrigées pour préserver l'équilibre des pouvoirs inhérent à une démocratie ». « La tyrannie d'un pouvoir contre l'autre n'est pas acceptable, pas plus que le chaos constitutionnel qu'est devenu la lutte entre l'exécutif et le législatif », ajoute le journal.

« Pas de persécution politique au Pérou »

En parallèle, l'ancien président Pedro Castillo a été placé en détention provisoire. Correo revient ce matin sur les arguments retenus par le ministère de la Justice pour approuver cette détention de sept jours. L'ancien président est accusé « de crime de rébellion après un coup d'État et de tentative de fuite du pays ». Pedro Castillo a formellement demandé l'asile politique au Mexique, après avoir tenté en vain de rejoindre l'ambassade de ce pays à Lima après sa destitution. C'est en Une du site internet de Milenio : dans une lettre adressée au président mexicain, son avocat parle de « persécution politique ». Le journal précise que « le Mexique a entamé des consultations avec les autorités péruviennes afin d'engager la procédure ». Le président López Obrador « a également assuré que son pays ne romprait pas ses relations avec le Pérou », mais que Mexico ne s'est pas encore prononcé sur la reconnaissance ou non du nouveau gouvernement péruvien.

Le journal El Comercio au Pérou fustige ces décisions « de l’ami du Nord ». Dans un édito au vitriol, il estime que « l'engagement du Mexique envers la démocratie est aussi rigide que la gelée ». Le quotidien s'interroge sur « la volonté de certains chefs d'État de la région d'avaler le scénario » de la persécution politique. « Au Pérou, que ce soit clair, il n'y a pas de persécution politique », soutient El Comercio. « Ce qui se passe aujourd'hui est la réponse régulière que la Constitution confie aux autorités pour tous ceux qui tentent de briser l'ordre démocratique en cherchant à imposer une dictature. Et c'est exactement ce que Castillo a décidé de faire mercredi et ce dont il doit répondre devant la justice ».

Brittney Griner contre Viktor Bout : un échange équitable ?

Les journaux américains consacrent leur Une ce vendredi à l’échange de prisonniers jeudi entre la Russie et les États-Unis. La basketteuse Brittney Griner a atterri au Texas. Le Washington Post raconte que les habitants de Houston, sa ville natale, célèbrent sa libération. L'hôtel de ville est illuminé en rouge, blanc et bleu en son honneur. Ce retour n'est pourtant pas célébré par tout le monde. Le Houston Chronicle relève les critiques de plusieurs observateurs. Ils regrettent notamment que l'ancien marine Paul Whelan reste lui en prison en Russie. L'Américain a d'ailleurs réagi dans une interview à CNN et se dit déçu d'avoir été laissé derrière. La presse américaine pointe aussi le cas d'un prisonnier « beaucoup moins en vue ». Le Pittsburgh Post-Gazette et le Chicago Tribune espèrent le retour de Marc Fogel, 61 ans, « condamné en Russie à 14 ans de travaux forcés parce qu'il a oublié de laisser chez lui » une toute petite dose de marijuana médicale, « pour laquelle il avait une ordonnance ».

Le Houston Chronicle regrette que « les États-Unis n'aient pas réussi à obtenir la libération de plus d'un prisonnier américain » en échange, « d'un odieux criminel de guerre ». « Il n'y a tout simplement pas d'univers dans lequel Brittney Griner et Viktor Bout sont sur un pied d'égalité ». Mais doit-on pour autant critiquer aujourd'hui cette libération ? lance un autre journaliste du HoustonChronicle. « Il est décourageant de constater que, malgré tout le chemin parcouru par notre pays, nous restions si divisés ». « Griner est un membre de la famille » et « elle rentre à la maison ». « En ce jour seulement, pouvons-nous arrêter de haïr et simplement célébrer ? » implore-t-il.

Quel est le mal qui touche Céline Dion ?

La chanteuse québécoise, les larmes aux yeux, est en Une du National Post ce vendredi. Céline Dion a annoncé sur le réseau social Instagram souffrir d’une maladie neurologique rare et reporter sa tournée européenne. Une maladie « incurable », comme le souligne le journal. « Elle touche environ une personne sur un million », précise Le Devoir. Le quotidien québécois consacre un long article à ce syndrome de Moersch-Woltman, aussi connu sous le nom de « syndrome de la personne raide ». La maladie auto-immune « atteint les muscles, surtout les abdominaux et ceux du dos, autour de la colonne vertébrale », ce qui peut entraîner des difficultés pour marcher... et pour chanter.

