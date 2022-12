Accusé de créer de l'addiction, le jeu vidéo Fortnite poursuivi au Canada

Fortnite est l'un des jeux en ligne les plus populaires au monde. Il a rapporté près de 4 milliards d’euros à son concepteur Epic Games en 2021.

Au Québec, un juge autorise pour la première fois un recours collectif contre un jeu vidéo qui pourrait avoir causé une cyberdépendance à des mineurs. Les audiences devant le tribunal auront lieu à Montréal les 6 et 7 juillet.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Troubles du sommeil, migraines, incapacité à se nourrir ou même à aller aux toilettes : les parents de trois joueurs adolescents accusent le jeu Fortnite, conçu par le studio Epic Games, de créer une dépendance semblable à celle de la cocaïne et de l’héroïne. L’un d’eux, aurait joué près de 7000 parties, soit l’équivalent de 42 journées complètes à ce jeu gratuit basé sur le plaisir et les récompenses très fréquentes. Des ingrédients qui favorisent la dépendance selon les spécialistes.

Le juge qui a accepté d’entendre leur cause reconnaît que les recherches manquent encore pour lier la pratique d’un jeu vidéo à la dépendance. Par contre, il fait remarquer qu’il a fallu plusieurs années pour établir cette relation de cause à effet dans le cas de la cigarette. On sait pourtant aujourd’hui que les fabricants ont tout fait pour rendre les fumeurs accros à la nicotine.

L’action collective des parents québécois porte aussi sur l’argent dépensé par les adolescents. L’un d’eux a investi près de 4 000 euros pour acheter de la monnaie virtuelle utilisée pour progresser dans le jeu. Fornite a rapporté près de 4 milliards d’euros à son concepteur Epic Games en 2021.

