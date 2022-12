IVG: un tribunal du Texas rejette une action contre un médecin ayant violé la loi

Rassemblement après l'arrêt Dobbs (2022) rendu par la Cour suprême des États-Unis qui réforme Roe vs Wade (1973) sur la question de l'avortement, le vendredi 24 juin 2022, à McAllen, au Texas.

Au Texas, la loi SB8, qui interdit les avortements après six semaines de grossesses, autorise quiconque à dénoncer un contrevenant et, si cela est avéré, à toucher une prime de 10 000 dollars (au minimum). Le premier procès vient de se tenir à San Antonio, au Texas.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Le docteur Alan Braid avait admis dans un article du Washington Post avoir pratiqué une IVG après la limite des six semaines et donc enfreint la loi SB8 quelques jours après son entrée en vigueur, en septembre 2021. Un avocat radié du barreau de l’Illinois comptait facilement obtenir les 10 000 dollars de primes (en dommages et intérêt).

Le procès s’est tenu ce jeudi 8 décembre, mais a été vite expédié. Le juge a considéré que la Constitution du Texas exige la preuve d'un préjudice direct comme motif pour pouvoir intenter un procès. Sans préjudice personnel, la demande a été déboutée. L’avocat a fait appel. Mais pour les défenseurs des droits reproductifs, c’est une victoire, si cette décision est confirmée lors d’autres procès.

Mais aucune autre affaire n'a atteint les tribunaux. Et pour cause : les obstétriciens pratiquant l’avortement au Texas ont massivement quitté l'État. Les chiffres des avortements depuis la révocation par la Cour suprême du droit à l'IVG le 24 juin sont sans appel. Juste avant cette décision, 2 596 avortements ont été pratiqués au Texas. Un mois plus tard, seulement 68 interruptions volontaires de grossesse ont été recensées, soit une chute de 97%.

Comme beaucoup d’autres, le docteur Alan Braid a ainsi dû fermer ses cliniques au Texas et dans l’Oklahoma, et opère désormais dans l’Illinois et le Nouveau-Mexique.

