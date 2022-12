Brésil: le président élu Lula commence à constituer son gouvernement

À l'approche de la passation de pouvoir au Brésil, le 1er janvier, le successeur de Jair Bolsonaro a déjà nommé cinq futurs ministres.

Vendredi, lors d’une conférence de presse, le président élu Lula a présenté quelques ministres clés de son nouveau gouvernement. Sans surprise, l'ancien maire de Sao Paulo, Fernando Haddad devient un des poids lourds du cabinet. Ce proche de Lula occupera le poste stratégique des Finances. Au début, les milieux d'affaires n'ont pas apprécié la nomination de ce professeur de sciences politiques jugé trop à gauche, mais l'annonce de son entrée au gouvernement a été finalement bien accueillie par les marchés.

Au ministère des Affaires étrangères, le diplomate Mauro Vieira retrouve le poste qu'il avait déjà occupé pendant le second mandat de la présidente Dilma Rousseff de 2015 à 2016. Il est chargé d'orchestrer le retour du Brésil dans les instances internationales promis par Lula, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique.

Quant au ministère de la Défense, il sera désormais dirigé par un civil, José Mucio Monteiro. Autres portefeuilles annoncés par Lula, ceux de la Justice et de la Casa Civil. Ce dernier est un porte-clés à mi-chemin entre le Premier ministre et le chef de cabinet. Tous ces ministères seront dirigés par des hommes blancs, Lula a promis qu'il désignerait à d'autres postes des femmes et des Afro-Brésiliens afin de montrer, dit-il, un gouvernement à l'image de la société brésilienne.

