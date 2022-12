Canada: une ville démunie face aux rejets toxiques de sa fonderie historique

Reportage

À Rouyn-Noranda, une ville minière du Québec, la fonderie de cuivre Horne rejette des métaux lourds dans l'air. La concentration d'arsenic y est 33 fois supérieure à la norme provinciale, avec de lourdes conséquences sur la santé des habitants.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant au Canada,

Un monument composé d'une anode de cuivre trône fièrement sur les bords de l'étendue d'eau, non loin de la rue commerçante. Issue de la fonderie de cuivre historique, située au bord du lac en arrière-plan, l'œuvre de métal est gravé : « Rouyn-Noranda, capitale du cuivre ». Mais depuis 2019, difficile pour les habitants de s'enorgueillir de ce statut. Après de sérieux doutes ces quatre dernières années, ils ont eu, en juillet, la confirmation que leur fonderie de cuivre, détenue par la multinationale Glencore, les empoisonne.

Arsenics et contaminants

Les premiers remous ont commencé en 2017, raconte Clémentine Cornille, directrice du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Temiscamingue (Creat), la région de Rouyn-Noranda, au nord de Montréal. « J'ai lu un encart dans le journal disant qu'une consultation citoyenne sur la pollution de la fonderie allait avoir lieu. » Elle découvre que le seuil autorisé d'émission d'arsenic pour la fonderie Horne en 2017 est de 200 ng/m3, et que l'objectif pour 2021 est de viser les 100 ng/m3. Dans le reste du Québec, le seuil maximum est de 3 ng/m3 : la fonderie a droit à une dérogation parce qu'elle était en activité avant l'adoption de ce seuil.

► À écouter: Déchets dangereux: comment s'en débarrasser?

« On ne savait pas vraiment ce que ça représentait en matière de santé publique », soupire Clémentine. Les choses changent en 2019. Une première étude compare la contamination des habitants du quartier de Notre-Dame de Rouyn-Noranda à ceux de la ville d'Amos, située à cent kilomètres. Ils sont quatre fois plus exposés à l'arsenic. Trois ans et une épidémie de Covid-19 plus tard, l'étude de l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), en juillet 2022, montre qu'ils ont plus de risques de développer un cancer du poumon que dans le reste du Québec, à même proportion de fumeurs.

Richard Desjardins a pris la parole lors d’une marche de citoyens et d’organismes qui réclament l’atteinte de la norme d’arsenic de 3 ng/m3 de la Fonderie Horne de Glencore.#rouynnoranda#arsenic#marchepourleclimat #quebec#canada pic.twitter.com/ggVChXo8TY — Vanessa Limage (@VanessaLimage) September 23, 2022

Or, le quartier de Notre-Dame est situé au pied de la fonderie Horne. Là-bas, l'entreprise de cuivre propose des bons pour réparer des carrosseries de voitures endommagées par les retombées toxiques. Des habitants ont quitté leurs maisons, pour s'établir plus loin. Clémentine Cornille, elle, y vit encore, avec ses enfants. Faute de données quotidiennes sur l'arsenic, elle jette tous les jours un coup d'œil à la pollution atmosphérique : « Quand j'ai un doute, que je vois que la couleur de la cheminée est particulière, je regarde l'indice de qualité de l'air. Si on est sous les vents dominants, je vais dans un parc plutôt que dans l'autre. »

Perte de confiance

Les responsables de Glencore ont annoncé 500 millions de dollars d'investissements en recherche et développement d'ici à 2027, pour réduire les émissions d'arsenic. Ils prévoient l'aménagement d'une zone de transition entre le quartier de Notre-Dame et la fonderie, des machines innovantes pour réduire les rejets et les faire tomber à 15 ng/m3 d'ici à cinq ans. Mais la société civile demande 15 ng/m3 dès l'an prochain, et 3 ng/m3 en 2027.

[VIDÉO] La citoyenne de Rouyn-Noranda Marthe Julien reproche au gouvernement Legault de manquer de muscles dans le dossier de la Fonderie Horne.



«Il n'y a pas de volonté politique, il y a du patinage artistique.»



Extrait de la consultation publique en cours 👇 pic.twitter.com/uM1EZksgiV — Thomas Gerbet (@ThomasGerbet) October 18, 2022

Nicole Desgagnés habite sur l'autre rive du lac - à l'opposé du « Goliath industriel ». La jeune retraitée est membre du comité citoyen Arrêt des rejets et des émissions toxiques (ARET). Comprendre, le « David citoyen ». Lorsqu'elle a lu le rapport de 2019, l'ancienne travailleuse du domaine de la santé s'est sentie trahie : « J'ai été gestionnaire de l'agence de santé régionale, je n'étais pas contente d'apprendre tout cela, aussi tard. »

La perte de confiance de la population est l'enjeu le plus urgent à résoudre pour pouvoir avancer, admettent tous les acteurs du dossier. Les habitants ont appris cette année qu'en 2004, une équipe interministérielle avait déjà alerté le gouvernement québécois de l'importance de réduire le taux de métaux lourds dans l'air de Rouyn-Noranda. « Ce qui est clair, c'est qu'à l'époque, le gouvernement a raté une occasion. S'il avait décidé de suivre les recommandations, on n'en serait pas là aujourd'hui. » soupire Antoine-Félix Lafleur, le président du conseil des syndicats de la région.

Un cuivre vert ?

Le comité citoyen ARET demande donc une réduction de l'activité, le temps que les normes soient respectées. Une perspective qui semble peu probable. La demande en cuivre va être exponentielle dans les prochaines années, car le minerai de cuivre est ultra stratégique pour la transition énergétique.

Le saviez-vous ?



Le Canada possède une solide industrie de recyclage du cuivre. Des quantités substantielles de ce métal sont récupérées à la fonderie Horne de Glencore à Rouyn-Noranda et raffinées à Montréal. pic.twitter.com/af9O8P7hkS — Osisko Metals (@osiskometals) November 24, 2022

La fonderie se positionne ainsi comme un « chef de file » de l'économie circulaire et affirme qu'elle a « la plus faible empreinte carbone au monde par tonne de cuivre produite. » Pourtant, l'entreprise est loin d'être seulement une usine de recyclage du cuivre. Sur 800 000 tonnes de matières traitées, 700 000 tonnes sont issues de concentrés de cuivre extrait au Canada et partout dans le monde, et seulement 100 000 tonnes sont issues de matières recyclées, dont 50 000 issus de déchets électroniques.

Fin novembre, le gouvernement était censé donner les nouvelles normes à respecter pour les cinq prochaines années, mais il ne l'a toujours pas fait. Syndicats comme associations de citoyens demandent d'urgence plus de transparence des parties prenantes et une communication quotidienne sur la pollution de leur ville. Pour savoir, au moins, ce qu'ils respirent.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne