Les Européens inquiets, les États-Unis prêts à des «ajustements» de leur plan climat

L’envoyé spécial américain pour le climat a essayé de rassurer les Européens alors que les équipementiers automobiles étrangers notamment, craignent d’être laissés pour compte des primes distribuées aux consommateurs américains.

John Kerry a voulu rassurer les Européens par un petit geste une semaine après la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, mais l’envoyé climat américain est peut être un peu optimiste. En déclarant samedi sur la BBC que l’administration Biden était ouverte à des « ajustements » de son plan de relance par une économie verte, il oublie un peu vite que le Congrès s’est engagé à favoriser les entreprises américaines, et qu’il sera très compliqué de contourner cette requête, analyse notre correspondante à New York, Carrie Nooten.

« Je ne pense pas que (l'Inflation Reduction Act, IRA) sera édulcoré », a indiqué sur la BBC l'envoyé spécial américain pour le climat. « Mais regarder où il peut être approprié de faire des modifications ou des ajustements qui soient justes, sans porter préjudice à nos propres efforts ? Je suis confiant sur le fait que le président Biden serait prêt à réfléchir à ça. »

Réformes et subventions protectionnistes

L'Union européenne s'inquiète depuis plusieurs mois des effets de l'IRA, plan de 420 milliards de dollars du président américain Joe Biden largement consacré au climat et adopté l'été dernier. Il prévoit entre autres des réformes et des subventions favorisant les entreprises implantées aux États-Unis, notamment dans les secteurs des véhicules électriques ou des énergies renouvelables, ce qui inquiète l'Union européenne qui réclame plus de « coordination » et craint une fuite de ses entreprises outre-Atlantique.

La part du gâteau n’est pas négligeable : plus de 50 milliards de dollars sont par exemple prévus pour les consommateurs achetant un véhicule électrique « Made in America ». Et les Américains sont encore plus protectionnistes depuis qu’ils ont décidé il y a quelques mois de recréer des chaînes de production locales et solides pour réduire leur dépendance à la Chine.

L’inquiétude n’est pas qu’européenne non plus : les équipementiers coréens et japonais exercent une grande pression aussi. Et si Tokyo a menacé de rétorsions, Honda a déjà décidé de s’aligner et lance l’assemblage d’une de ses voitures hybrides dans l’Indiana et l’Ohio, dès l’an prochain.

