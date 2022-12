À la Une: au Pérou, la présidente compte organiser des élections anticipées

Revue de presse des Amériques

La nouvelle présidente Dina Boluarte a annoncé la nuit dernière qu’elle comptait organiser des élections anticipées, après une nouvelle journée de manifestations. Elle a aussi déclaré « l’État d’urgence dans les villes les plus concernées par les manifestations, comme Apurimac, Arequipa et Ica », après la mort de plusieurs personnes, écrit Peru 21.« La répression policière a blessé une adolescente de 14 ans et tué deux jeunes », complète La Republica. Dans son message télévisé, la présidente a présenté ses condoléances. Pedro Angulo, son Premier ministre, a de son côté affirmé que lors d’une réunion dimanche 11 décembre, Dina Boluarte a aussi souligné que la police n’utiliserait pas des armes létales pour disperser les manifestants, rapporte Diario Correo.

Des manifestants qui exigent, lors de rassemblements « massifs », « la fermeture du Congrès, et que les élections générales soient avancées », souligne La Republica. Pour ce qui est du Congrès, il est toujours ouvert : dimanche 11 décembre, écrit le site Radio Programas del Peru, il a « approuvé le projet de loi permettant au bureau du procureur général de poursuivre l'ancien président Pedro Castillo ». Pour ce qui est des élections, la présidente a annoncé dans un message qu’elle voulait avancer les élections, de 2026 à… avril 2024, précise Peru 21.

Dina Boluarte jusqu’en 2024 ?

La Primera rappelle que la maison de Pizarro, le palais du gouvernement du Pérou, « a été baptisée "la maison du savon", car celui qui n’y tombe pas y glisse » : ces six dernières années, six présidents et présidentes ont gouverné le pays. « Un par an », titre l'éditorial. Preuve que « la démocratie péruvienne ne fonctionne pas », écrit La Republica, qui demande une « réforme de la Constitution » pour « un nouvel équilibre des pouvoirs, un Congrès plus représentatif avec des partis solides » et au final un président et un Parlement qui durent bien cinq ans. « Si ce n’est pas ce qui arrive, le pays va prendre feu », écrit l’éditorialiste. En attendant, écrit Diario Correo, « de nouvelles grèves et manifestations sont prévues à partir de ce lundi [12 décembre] à Cusco », dans le sud.

Arrestation dans l’attentat de Lockerbie

Abou Agila Mohammad Massoud a été arrêté et emprisonné par les États-Unis. Ce Libyen est suspecté d’avoir assemblé et programmé la bombe de l’attentat de Lockerbie en Écosse, quand un 747 avait explosé en vol, tuant 270 personnes en 1988. Parmi eux, 190 Américains, rappelle le Washington Post, qui précise qu’« avant le 11 septembre 2001, l’attentat à la bombe contre le Boeing était la plus grande attaque terroriste à avoir été menée contre des civils de l’histoire du pays ». Une attaque « qui avait amené les États-Unis à prendre des sanctions contre la Libye, le FBI à organiser sa gestion d’enquêtes internationales et tenter de protéger les passagers des vols ».

En Libye, les autorités affirment ne pas avoir remis Abou Agila Mohammad Massoud aux autorités américaines, écrit le Wall Street Journal, qui ajoute : « selon l’agence de presse libyenne Lana, le ministre de la Justice affirme qu’il a été emmené illégalement hors du pays ». Dans Politico, la présidente d’une organisation de victimes, Kara Weipz, parle de cette arrestation comme d’une nouvelle « bouleversante », d’« une étape cruciale pour un processus qui dure depuis des années pour amener les responsables de cet acte abject devant la justice ». Pour autant, la mère d’une victime estime dans le Boston Globe que cette arrestation ne referme pas le dossier : « le deuil ne pourra jamais se faire ».

Brittney Griner et les autres

Vendredi 9 décembre, la basketteuse Brittney Griner est revenue aux États-Unis, échangée contre le marchand d’armes Viktor Bout. USA Today revient sur l'histoire des échanges de prisonniers américains – et de celui qui fût le premier d’entre eux, le pilote d’un avion espion U-2 abattu en 1962. Ces cas dans lesquels les États-Unis essaient de récupérer un Américain, détenu selon eux à tort par une autre nation, ont augmenté depuis 2015 selon une spécialiste interrogée par le journal. Aujourd’hui, 60 Américains sont encore retenus illégalement - et de manière publique - dans 18 pays, selon les chiffres de la James W. Foley Legacy Foundation, entre autres en Russie, en Chine, en Iran, au Venezuela et au Mali.

Viols en Haïti

Nancy Roc, une journaliste canadienne d’origine haïtienne, a enquêté sur les violences faites aux femmes en Haïti, à l’occasion de la campagne internationale menée ces deux dernières semaines, un peu partout dans le monde, pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Et Nancy Roc s’indigne : après ces 16 jours d’activisme, « aucun politicien n’a pris publiquement position ». Titre de l’article : « Silence, on viole en Haïti et les politiciens haïtiens n’en ont cure ! »

Alors qu’en Haïti, la peur des gangs empêche justement les victimes de témoigner ou se déplacer : « parler d’environ dix cas signifie qu’il y en a 1 000 non signalés », selon une responsable de l’Unicef. « Nos politiciens ont-ils perdu le sens humain ? », s'interroge la journaliste, qui critique durement la ministre de la Culture, affirmant que, lors de son intervention dans un atelier, elle « n’a pipé mot sur le harcèlement sexuel contre les femmes dans les partis politiques » ou plus largement sur les violences faites aux femmes. Critique aussi du premier ministre Ariel Henri : « il n’a pas même pas mentionné la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre dernier, sur son compte Twitter ».

