Pérou: l'aéroport de la deuxième ville du pays envahi par les manifestants

Après la destitution, puis l'arrestation du président Pedro Castillo qui avait tenté un putsch la semaine dernière, les manifestations prennent un tour violent au Pérou.

Publicité Lire la suite

La nouvelle présidente péruvienne Dina Boularte a beau promettre des élections anticipées pour avril 2024, l'annonce n'a visiblement pas calmé les esprits. Ce lundi, quelque 2000 protestataires ont envahi l'aéroport de l'Arequipa, la deuxième ville du pays.

Les manifestants ont bloqué les pistes de décollage et d'atterrissage de l'aéroport international avec des pierres, des bâtons et des pneus enflammés. Un entrepôt a également été incendié. Les protestataires réclament la libération de l'ex-président Pedro Castillo, la dissolution du Congrès et des élections anticipées dès maintenant. La police a tenté de reprendre le contrôle de la situation, mais s'est heurté à la résistance des protestataires.

La société d'exploitation Aeropuertos Andinos del Peru a évacué l'ensemble du personnel et des passagers et a annoncé la fermeture complète de l'aéroport d'Arequipa jusqu'à nouvel ordre. Ailleurs dans le pays aussi, les manifestations se multiplient. Ce lundi, plusieurs grands axes routiers sont bloqués, dont la Panaméricaine. Et les syndicats agraires et organisations paysannes et indigènes appellent à une grève nationale à partir de ce mardi.

Les heurts à l'aéroport d'Arequipa ont entraîné la mort d'une personne. Une autre est morte lors d'une marche repoussée par la police anti-émeute à Chinchero, dans la région de l'Apurimac, lieu de naissance de Dina Boluarte. Ces deux décès portent à quatre le nombre total de morts ces 36 dernières heures.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne