Chili: un nouveau cadre pour une nouvelle Constitution, sur les rails

Au Chili, trois mois après le référendum constitutionnel où la population avait rejeté la proposition de nouvelle Constitution – plutôt progressiste – les partis politiques se sont enfin mis d’accord sur les suites à donner à ce processus. Après de longues semaines de débats et de discussions, une feuille de route très attendue a été dévoilée hier soir, lundi. Le document reprend quelques éléments de l’ancien brouillon constitutionnel, mais pose aussi de nouvelles règles.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

« Un accord pour le Chili », c’est le nom du document signé par la quasi-totalité de la classe politique chilienne, à l’exception de l’extrême droite.

► À lire aussi : au Chili, après le «non» à la nouvelle Constitution, les tractations commencent

Depuis quelques heures, on sait donc quelle forme prendra la suite du processus constitutionnel. Et le gros changement, c’est que cette fois-ci, ce seront des experts – désignés par le Parlement – qui rédigeront la nouvelle Constitution.

Un Conseil composé de 50 personnes – élues par les citoyens – devra ensuite débattre et approuver chaque article. Comme autrefois, la parité y sera garantie, et ça reste une première mondiale. Les peuples indigènes auront aussi leur place, mais moins qu’avant.

Et puis – c’était une volonté de la droite – douze limites ont été posées par rapport au précédent projet : par exemple, les peuples autochtones seront reconnus, mais pas autonomes et le droit à la vie est mis en avant par rapport au droit à l’avortement qui était garanti dans l’ancien texte.

Si le nouveau calendrier est respecté, le Chili pourrait avoir une nouvelle Constitution l’année prochaine, plus de quatre ans après la crise sociale qui avait ouvert la voie au changement de Constitution et un an après le rejet du premier projet en septembre 2022.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne