Négociations de paix avec l'ELN en Colombie: prudent optimisme à l'issue d'un 1er cycle de discussions

Caracas, le 12 décembre 2022: à la table des négociations entre les représentants du pouvoir colombien et de la guérilla de l'ELN (Danilo Rueda, Haut-commissaire colombien pour la paix, Ivan Cepeda et Maria Pizarro, sénateurs colombiens, Jose Felix Lafaurie, représentant du secteur privé colombien, Pablo Beltran, un des chefs de l'ELN, et Otty Patino, chef du groupe de négociateurs colombiens.

Pas-de-cessez le feu en Colombie où le premier round des négociations entre le gouvernement de Gustavo Petro et la guérilla de l’ELN a pris fin hier, lundi 12 décembre, à Caracas. Dans un communiqué conjoint, les négociateurs des deux parties ont fait le bilan de cette première étape et annoncé que les pourparlers se poursuivront au Mexique.

Le premier cycle de négociations de paix a duré trois semaines. Ses résultats sont modestes mais le ton du communiqué conjoint et les propos des négociateurs dénotent un certain optimisme, rapporte notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf. Plusieurs raisons à cela.

D'abord le groupe des pays garants du processus de paix s'est étoffé puisque le Chili et le Mexique ont accepté de rejoindre le Venezuela, Cuba et la Norvège. Deux nouveaux pays et deux poids lourds sur la scène politique latino-américaine et un nouveau venu, le président chilien Gabriel Boric, classé à gauche comme Gustavo Petro à l'investiture duquel il avait assisté. Le Venezuela, qui accueillait ce nouveau cycle de discussions, a rouvert dans la foulée hier totalement sa longue frontière avec la Colombie (plus de 2000 kms). L’ONU et l’Église catholique se sont aussi formellement engagées à accompagner les négociations de paix.

Les négociateurs ont convenu de reprendre l'agenda convenu en 2016 lors de l'ouverture des pourparlers, mais adapté au « nouveau contexte ». Les négociations avec l'ELN avaient été interrompues par le président conservateur Ivan Duque (2018-2022) après une attaque des rebelles à la voiture piégée contre une école de police en janvier 2019 qui avait fait 22 morts. Aucun cessez-le-feu n'a été conclu pour le moment, mais plusieurs accords ponctuels ont déjà été trouvés. Gouvernement et guérilla sont convenus aussi de la mécanique des pourparlers à venir. Des mesures humanitaires ont été annoncées pour soulager la situation de la population civile dans deux petites du pays particulièrement touchée par le conflit.

L’ELN, qui compte actuellement quelque 2500 membres, a aussi confirmé avoir libéré une vingtaine d’otages, civils et militaires. Et, dernier motif d’espoir, l’organisation n’a pas exclu de proclamer un cessez-le-feu unilatéral à l’occasion des fêtes de Noël. L’optimisme reste mesuré.

