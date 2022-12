À la Une: la victoire des Argentins en demi-finale du Mondial

REVUE DE PRESSE DES AMÉRIQUES

Publicité Lire la suite

À la Une de chacun des quotidiens argentins, une photo prise pendant la demi-finale – mais le titre, lui, parle déjà de la finale : « L’Argentine, une finaliste brillante » (Los Andes), « À la finale, avec une large victoire ! » (La Voz), « Pour rêver en grand » (El Día), « Pour un troisième Mondial » (Clarín). Et tout ça grâce à Lionel Messi : La Nación parle d’un « triomphe magique » avec un Messi « brillant », « qui te laisse sans voix » pour – c’est amusant – La Voz… Le journal loue aussi les qualités d’un Julián Álvarez « tout terrain » : « Messi et Álvarez, le groupe génial et létal qui a liquidé la demi-finale », résume Clarín.

Mais c’est quand même de Messi que la presse parle le plus : « Messi joue son meilleur Mondial », écrit Los Andes, et « il est temps que le football rende à Messi tout ce qu’il lui a offert », on imagine en lui permettant de gagner le Mondial… Tout cela est donc assez mystique, mais nous sommes dans le pays de Maradona et sa « main de Dieu ». En attendant, « des milliers d’Argentins se sont réunis dans le pays pour célébrer le triomphe de la sélection nationale contre la Croatie », écrit le journal, qui reproduit de nombreuses photos de foules en bleu et blanc – les couleurs du drapeau argentin et de l’équipe – sorties dans les rues « au son des klaxons, des trompettes et des tambourins ». Les Argentins en ont profité pour chanter un morceau écrit par un groupe autochtone pour le Mondial, chanson devenue un tube parlant de Messi, de Maradona, des finales perdues et de la Copa América remportée au Brésil.

Pedro Castillo en prison, les manifestations continuent

La justice péruvienne doit décider si Pedro Castillo reste en prison ou bien est remis en liberté. Le ministère public demande 18 mois de prison préventive contre l’ex-président, écrit le site Radio Programas del Perú. La presse revient aussi très largement sur les manifestations, qui se poursuivent : « Ils ont détruit des bureaux du procureur et du pouvoir judiciaire à Camaná, une ville côtière du sud du pays », écrit Diario Correo, qui rapporte aussi les « blocages des routes permettant d’accéder à la région La Libertad », dans le nord.

Dans La Razón, le chef de l’agence anti-terroriste Dircote affirme que la vitrine légale du mouvement terroriste du Sentier lumineux ou encore des membres du groupe Túpac Amaru participent aux manifestations. Toujours dans La Razón, la nouvelle présidente Dina Boluarte rejette, elle, la faute sur l’ancienne Première ministre Betssy Chávez. La República demande le dialogue dans un éditorial : sept personnes ont perdu la vie, 15 régions sont concernées, « les débordements des manifestations requièrent l’attention immédiate du gouvernement ». Il faut « donner des explications sur les pas à faire pour satisfaire l’agenda qui sous-tend les mobilisations : l’avancée des élections et la nécessité de réformes politiques » pour ne plus avoir six présidents en cinq ans.

Inculpation du prêtre nicaraguayen Rolando Álvarez

Au Nicaragua, l'évêque catholique Rolando Álvarez, arrêté et assigné à résidence au Nicaragua depuis le mois d'août, a été inculpé ce mardi : le « régime orteguiste » l’a inculpé de « conspiration » et de « propagation de fausses nouvelles », écrit La Prensa. Le journal rappelle que l’évêque avait été arrêté deux semaines après le siège par la police de la cure de Matagalpa, où il était resté enfermé avec, entre autres, six religieuses qui sont, elles aussi, enfermées dans la capitale Managua.

Confidencial note que c’est la première fois que « la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo montre le chef religieux depuis son arrestation », et remarque « une évidente perte de poids ». « Monseigneur Álvarez », souligne le journal, « est une des voix les plus critiques de la hiérarchie catholique contre le gouvernement de Daniel Ortega », son ministère pastoral, écrit Confidencial, « se concentre sur la défense des droits humains et la dénonciation des violations, injustices, abus de pouvoir, corruption autoritarisme du cabinet Ortega ». Le journal remarque que concernant l’évêque, « le silence de l’Église catholique a jusqu’ici prévalu ».

Haïti et le Canada

En Haïti, la presse revient sur la visite la semaine dernière d’une délégation canadienne dans le pays, avec à sa tête Bob Rae, l’ambassadeur du Canada auprès des Nations unies, rappelle Le National, qui poursuit : « Le diplomate et son équipe se sont entretenus avec bon nombre d’acteurs, notamment le Premier ministre Ariel Henry et des représentants de l’Accord du 30 août, en vue d’un dégel de la crise ».

De retour dans son pays, l’ambassadeur a parlé à la presse : il a expliqué n’être « pas favorable à un débarquement de soldats étrangers », a parlé d’une « lueur d’espoir en raison des sanctions imposées par la communauté internationale contre certains oligarques et groupes criminels ». Des sanctions dont parle le Premier ministre canadien dans le journal Le Devoir, repris par AlterPresse : ces sanctions font partie, selon Justin Trudeau, d’ « un changement d’approche pour éviter les erreurs du passé », d’ailleurs « on emmène les États-Unis et peut-être l’Europe à (mettre en avant) leurs propres sanctions aussi ». Justin Trudeau « renouvelle la volonté du Canada d’entraîner les Haïtiens à trouver un consensus sur la marche à suivre ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne