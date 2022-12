Pérou: la demande de libération de Pedro Castillo rejetée par la justice

Au Pérou, une semaine après le coup de force raté et la destitution de Pedro Castillo, des milliers de Péruviens manifestent dans le pays, réclamant la dissolution du congrès et de nouvelles élections immédiates. Le président déchu a fait appel pour lever sa garde à vue. Demande rejetée par la justice péruvienne.

Pedro Castillo l’a à nouveau répété durant son audience hier, mardi 13 décembre. Il rejette en bloc les accusations de rébellion et conspiration. « Je suis injustement et arbitrairement détenu. Je ne suis pas un voleur, ni un violeur, ni un corrompu ou un tyran. »

Ses avocats ont tenté de démonter l’accusation. En vain. Le parquet a présenté de nouveaux éléments. Et le juge Cesar San Martin a refusé de lever la garde à vue. « La rébellion n’est pas ici caractérisée par un soulèvement armé. L’une des raisons est la modification illégitime du régime constitutionnel. »

Pedro Castillo a aussi profité de l’audience pour demande aux forces armées et à la police nationale de déposer les armes. Avant de s’adresser au peuple, « pour lui dire que je suis très reconnaissant de sa confiance, ses efforts et sa lutte. Je ne renoncerai jamais ni n’abandonnerai la cause populaire. »

Une intervention coupée par le juge qui lui a demandé de s’en tenir à sa défense, rapporte notre correspondante à Lima, Juliette Chaignon.

La garde à vue prend légalement fin ce mercredi. Elle aura duré 7 jours. « Cet après-midi, à l’heure de ma sortie, je veux que le peuple m’accompagne », a encore lancé le président déchu. Mais le parquet pourrait exiger dans la journée la détention provisoire de Pedro Castillo, comme cela s’est déjà fait dans des affaires similaires au Pérou.

Situation tendue dans plusieurs régions

Des dizaines de route sont toujours bloquées dans 13 des 24 régions du pays. Les aéroports de Cusco et Arequipa sont également fermés après des intrusions ou tentative de blocage de manifestants. Le dernier bilan est de 7 morts et de dizaines de manifestants et policiers blessés.

Lundi, le nouveau gouvernement avait déclaré l'état d'urgence pour 60 jours dans sept provinces de la région d'Abancay (Sud) et révoqué tous les préfets nommés par le gouvernement de M. Castillo. Mardi soir, après une réunion de crise, le ministre de la Défense Alberto Otarola a annoncé que l'état d'urgence avait été déclarée dans deux autres régions dans le sud, Arequipa (qui comprend la deuxième ville du pays) et Ica.

La proposition de la présidente, Dina Boluarte, dimanche soir, d'avancer les élections générales de 2026 à 2024, n'a pas apaisé les tensions.

