À la Une: France-Argentine, «le choc des géants»

La presse argentine fait ses gros titres sur la finale de la Coupe du monde, disputée entre la France et l’Argentine. « Messi contre Mbappé », c’est le choc des géants, écrit El Diario Popular, qui prévoit déjà une « très grande finale ». Le défi maintenant, c’est « d’ôter la couronne à la France », peut-on lire en Une du journal argentin La Nación. Car plus qu’un match, c’est une revanche qui se jouera dimanche prochain, écrit Hoy. La revanche pour le huitième de finale perdu contre la France en 2018 lors de la Coupe du monde en Russie. Les deux équipes se sont affrontées douze fois depuis leur première rencontre en 1930. C’était en Uruguay lors de la toute première Coupe du monde, précise La Nación. À l’époque, les supporters uruguayens soutenaient la France contre l’Argentine, qui l’avait remporté 1-0.

Dimanche prochain, l’Albiceleste, en quête d’un troisième titre mondial, affrontera une équipe tricolore donnée favorite, selon La Nación. « C'est l'équipe championne du monde, celle qui dispose d'individus de classe mondiale et d'une méthode de travail qui la place, par avance, au-dessus de l'équipe de Lionel Scaloni. Mais c'est là toute la beauté du football », poursuit La Nación. L'équipe argentine « aura l'occasion de prouver le contraire, de changer l'ordre établi et de montrer que, au moins un soir, elle peut être supérieure, de reconquérir pour le football bleu et blanc un titre mondial qu'elle n'a plus remporté depuis 36 ans ».

Sommet États-Unis/Afrique à Washington

Lors du sommet États-Unis/Afrique, le président américain Joe Biden a plaidé en faveur d’un vaste partenariat avec l’Afrique. « Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent. Le monde entier réussit », a affirmé le président américain dans un discours où il a présenté une série d'investissements des États-Unis pour le continent africain. L'administration Biden entend dégager 55 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici à trois ans dans des domaines aussi variés que le numérique, les infrastructures, la santé ou encore la transition énergétique.

Commentaire du New York Times : le président Biden veut « revitaliser les relations devenues apathiques entre les États-Unis et l'Afrique ». Avec les investissements annoncés, il entend rattraper un prédécesseur qui avait dénigré le continent. Il entend aussi rattraper des concurrents stratégiques comme la Chine, qui ont étendu leur influence en Afrique. Selon le New York Times, Joe Biden, contrairement à Barack Obama, n’avait pas d’initiatives majeures à annoncer. Il n’est pas donc certain que ces engagements aient un impact important et façonne de manière positive la perception de l'Amérique sur le continent africain.

Bienvenue « Monsieur Donald Musk ! »

Le multimilliardaire Elon Musk toujours à la Une de la presse, un quotidien canadien le compare avec un ancien président américain. « Mesdames et messieurs, voici Donald Musk ! », titre La Presse. « Ce qu’Elon Musk relaie sur Twitter à ses quelque 121 millions d’abonnés donne maintenant l’impression que l’ancien président républicain s’est emparé de son compte. Donald Trump, sors de ce corps ! », s’exclame La Presse. « Chaque jour amène son lot d’élucubrations délirantes. » Le nouveau propriétaire de la plateforme n’hésite pas à retweeter et même tweeter des propos qui s’appuient sur des théories du complot. Et La Presse de citer une enquête publiée par le New York Times selon laquelle le discours haineux sur Twitter a fortement augmenté depuis qu’Elon Musk en est devenu le propriétaire.

Selon le Washington Post, le multimilliardaire gagne en popularité auprès des adeptes du mouvement conspirationniste d’extrême droite QAnon. « Ces derniers considèrent Elon Musk, et non plus Donald Trump, comme le sauveur qu’ils attendent pour inaugurer la Tempête, un moment presque biblique au cours duquel la cabale qui dirige le gouvernement, les médias, l'industrie technologique et le système éducatif américains seraient vaincus par des exécutions publiques. »

