Brésil: les surfaces incendiées ont presque doublé en novembre sur un an

Les incendies ont ravagé 775 000 hectares au Brésil en novembre, soit une hausse de 89% par rapport au même mois l'an dernier, affirme un rapport établi par plusieurs ONG, diffusé mercredi 14 décembre.

Quelque 81% de ces terres brûlées se trouvent en Amazonie, a précisé MapBiomas, consortium d'ONG, d'universités brésiliennes et de start-ups ayant recours aux images satellites pour évaluer la destruction de la forêt amazonienne et dans d'autres régions du Brésil. « Ces données confirment la hausse de la destruction environnementale au cours des derniers mois du gouvernement (du président Jair) Bolsonaro », a affirmé cette plate-forme dans un communiqué.

Les incendies dans l'Amazonie se sont aggravés avec l'arrivée au pouvoir en 2019 du président d'extrême-droite, partisan du développement de l'agriculture intensive et des activités minières dans cette partie du pays. Il a été battu le 30 octobre par l'ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui prendra ses fonctions en janvier. Lula a lui promis de lutter pour parvenir à une « déforestation zéro » au Brésil.

Hausse de 13% par rapport à la même période en 2021

Pour MapBiomas, la hausse des incendies en novembre est d'autant plus préoccupante que ce mois correspond normalement à la saison des pluies. « Il s'agit clairement d'une réaction anticipant des politiques plus effectives en matière de lutte contre la déforestation et les incendies de la part du nouveau gouvernement », a déclaré Ane Alencar, coordinatrice au sein de MapBiomas et directrice scientifique de l'Institut de recherche environnementale de l'Amazonie (IPAM).

Avec les chiffres de novembre, la surface brûlée au cours des onze premiers mois de l'année atteint 15,9 millions d'hectares, un peu moins que la superficie du Paraguay, selon MapBiomas. Cela représente une hausse de 13% par rapport à la même période de l'an dernier.

♦ Pire déforestation en sept ans dans la savane brésilienne

La déforestation dans le Cerrado, la savane brésilienne, a augmenté de 25% sur un an d'août 2021 à juillet 2022, détruisant 10689 km2 de végétation, le pire chiffre depuis sept ans, selon les données officielles publiées mercredi. La surface déboisée est presque équivalente à celle de l'Amazonie.

Le Cerrado, où vivent une centaine de peuples indigènes, dans la région centrale du Brésil, sous l'Amazonie, est l’une des savanes tropicales les plus riches au monde en matière de biodiversité. Sur la période précédente, analysée par le système de surveillance par satellites PRODES de l'Institut de national de recherches spatiales (INPE), d'août 2020 à juillet 2021, 8 531,44 km2 de savane avaient été déboisés.

« C'est la troisième année consécutive qu'on observe une augmentation de la destruction du Cerrado, du jamais vu » depuis que l'INPE a commencé à utiliser ce système de surveillance, sur la période 2000-2021, a dénoncé WWF-Brésil. La déforestation dans le Cerrado n'avait jamais été aussi élevée depuis la période allant d'août 2014 à juillet 2015 (11 100 km2).

Durant le mandat de Jair Bolsonaro, la savane brésilienne a perdu 33 444 km2 de végétation, une superficie « au moins six fois supérieure à celle de la capitale Brasilia », selon WWF.

